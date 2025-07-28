《戲說》女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」婚姻危機

記者陳芊秀／綜合報導

48歲女星周又珈（曾用名周梅馨、周星辰）過去是《戲說台灣》、《台灣奇案》等本土劇的熟面孔，2020年與小10歲的圈外男友結婚後淡出演藝圈，僅偶爾在節目中露面。她近日在《單身行不行》節目中透露，因投資股市失利，慘賠500多萬，更倒欠券商700萬，投資損失還差點毀了婚姻。

▲《戲說》女星周又珈玩股票，還向券商借錢。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

周又珈自2023年7月起開始投入股市當沖，初期操作順利，一天最高曾賺進3萬元，因此信心大增。但到了2024年10月遭遇行情大逆轉，帳面虧損迅速擴大至200萬元。她當時面對巨額虧損，不但沒有及時止損，抱著不想讓丈夫失望的心態繼續加碼，甚至開始動用融資，向券商借錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料來到2025年4月，美國前總統川普宣布新一波關稅政策，引發股市重挫，周又珈的虧損在幾天內暴增至500萬元，因為融資爆倉，她更倒欠券商700萬，總損失一舉突破千萬。她形容「那一個禮拜是我近20年最黑暗的一個禮拜！」投資虧損的消息被丈夫得知後，兩人發生激烈爭吵，丈夫一度情緒崩潰、失聯數日，半夜爛醉回家時甚至對她哭喊：「你已經快要把這個家搞毀了你知道嗎？你明天不把股票賣掉，我就把這間房子賣了，我把房子賣了，我們這個家也沒了！」

周又珈腦袋轟轟作響，不僅股票崩盤，連婚姻也要崩盤嗎？她開始想辦法解定存補錢坑，甚至開始動用保單借款自救時，帳戶竟突然收到200萬元匯款。一查才發現，是她的丈夫四處向親友借來的錢。老公無奈說，這幾天是去找朋友同事籌錢。她說到此處忍不住當場哽咽，心痛誤會丈夫每天花天酒地故意賭氣，也感動丈夫為她放下自尊奔走籌錢，「我很對不起老公，那一刻我真的覺得我做錯了，那一刻開始，我老公比我想像中更愛我，給我的感動不是感動那種境界可以比擬的。」她也透露有寫一封信，跟老公道歉，很感謝最黑暗的時期，看到婚姻最高光的時刻，經過這個教訓，也保證不會這樣大手玩股票，而她現在股票還有部分被套牢中。

▲周又珈玩股票慘賠1200萬，老公失聯數日原來是去借錢，忍不住哽咽淚崩。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲周又珈發現老公很愛她，寫信並且向老公道歉。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

