《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治　罹罕病被判活不過3歲

記者田暐瑋／綜合報導

資深女星李宇柔（現名：陳蔓菲）是《戲說台灣》御用演員，多年來用心照顧罹患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症）的兒子，怎料兒子28日早上突然在睡夢中叫不醒，送至新光醫院急救後宣告不治。

李宇柔28日在臉書痛心送別兒子，透露兒子已經離開人世，「我的兒子走了，天堂能讓他走路，奔跑，我永遠，永遠愛他。」據《三立新聞》報導，她的兒子一早突然叫不醒，緊急送醫後仍離世，全家人悲痛欲絕。

▲李宇柔兒子過世。（圖／翻攝自李宇柔臉書）



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李宇柔當年求子過程艱辛，曾多次流產，終於成功懷孕並迎來兒子牛牛，然而，孩子出生後卻被診斷罹患AADC罕見疾病，病情發作時眼睛會上吊，肢體反折宛如電影《大法師》的畫面，醫生曾預測牛牛只能活到2至3歲，但李宇柔不放棄，嘗試各種治療，讓牛牛一路堅持到15歲。

為了治好兒子，信仰基督徒的李宇柔甚至曾經求助濟公幫忙，濟公要她到山上去撿亡者的衣服，李宇柔聽從濟公的話，撿了亡者的衣服並放進裝有滾燙熱水的浴盆，再把兒子抱進浴盆用衣服擦拭身體，李宇柔直言，「當時真不知哪來的勇氣，永遠記得那衣服黏黏稠稠的」，但心裡一想到兒子有機會重獲新生，即便內心掙扎不已，為了兒子也甘冒不諱。

▲李宇柔兒子過世。（圖／翻攝自李宇柔臉書）

