阿緯見威廉女兒真面目喊話小煜「放心下訂」　卓君澤傻眼：不用問我？

記者蔡宜芳／綜合報導

男團Lollipop棒棒堂的威廉（廖亦崟） 在2022年娶回前體育主播卓君澤，繼兒子「百香果」後，本月1日又迎來女兒「檸檬」的誕生。他的團員阿緯（劉峻緯）27日分享到月子中心探望的照片，開玩笑要小煜（楊奇煜）快「下訂」，引卓君澤滿頭問號表示「不用問我嗎」。

▲威廉和卓君澤在月初迎接二寶。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam）

阿緯原是Lollipop中唯一有女兒的人，也曾因此不滿表示怕團員硬要跟他結親家。如今威廉喜添一女，他27日標記小煜發文說：「今天替楊家來看檸檬小姐了，很可愛，跟威廉一點都不像、你可以放心下訂了。」

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▲▼阿緯探望威廉的女兒。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）

阿緯也補充說，百香果同樣很可愛，「只不過我跟威廉一起牽著他走在馬路上，有種說不上來的彆扭，是我變了嗎？」引網友爆笑表示「檸檬才出生沒多久，已經有許多婚事在籌備」、「檸檬的未婚夫好多」，而卓君澤則說：「婚姻大事不用問過她老母我本人嗎！」

▲卓君澤留言。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）