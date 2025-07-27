具俊曄烈陽下守候大S！現身金寶山「哀傷身影曝光」　親切問候粉絲惹心疼

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2025年2月初於日本離世，時隔5個多月，家人仍深陷在喪親之痛。具俊曄甚至傳出每天都到金寶山陪伴愛妻，人也因思念過度消瘦一圈。有網友今（27日）透露載客人到金寶山給大S獻花，轉眼卻看見具俊曄坐在墓地中央，靜默守在妻子身邊，讓該名網友感到心疼說：「他真的是我看過最深情的男人了，希望他可以走出傷痛！」

▲網友在金寶山遇到具俊曄。（圖／網友beef_0201提供）

畫面中，具俊曄身穿黑色背心、頭帶鴨舌帽，在豔陽下靜靜坐在大S墓地旁，令人不捨。該名網友表示，原本是載客人到金寶山給大S獻花，起初還擔憂找不到在哪，後來在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地中央，仔細一看竟是具俊燁，「他很客氣的跟我們說謝謝你們，說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷，我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！」

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具俊曄先前就傳出有意在金山置產，金山在地民眾肯定地告訴《ETtoday新聞雲》記者，約在2個月前具俊曄到金山看房子。據了解，該案是剛完工的成屋案「四季茗園」，至於有沒有買？記者致電負責代銷的弘璽地產，但該公司不予回應。

▲具俊曄先前出現在S媽臉書，身形暴瘦掀起討論。（圖／翻攝自具俊曄IG、S媽臉書）

大S的離去，是許多人心中的痛，紛紛用自己的方式緬懷她，粉絲也自動發起募款，在英國倫敦的卡文迪什廣場花園內，打造了一款約6萬台幣的紀念長椅，以中英雙語刻寫：「她如一顆劃過天際的流星，將優雅、勇氣與善良，化作照耀我們的永恆光芒。」於當地時間7月25日揭幕。

▲大S紀念長椅落成。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）