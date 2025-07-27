女歌手才開場就出事！　「歌迷突倒地」嚇傻緊急中斷演出

▲163braces吳朵芸舉辦個人專場。（圖／形上娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

創作歌手163braces吳朵芸昨（26日）於家鄉高雄舉辦個人專場《海螺記：造船計劃》，開場不久驚見台下歌迷因太興奮昏倒，吳朵芸立刻喊停演出，第一時間關心台下狀況，現場一位剛好是醫師的粉絲立刻上前協助，讓吳朵芸鬆了口氣，直說：「你們真的太厲害了啦，連救援都這麼有默契，怎麼可以這麼溫暖啦！」

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▲▼ 歌手163braces吳朵芸演唱多首歌曲。（圖／形上娛樂提供）





一開場，吳朵芸手持長笛緩緩從觀眾席走上舞台，自彈自唱〈鳥〉，化身魔笛手引領觀眾進入心靈航程，「這是我第一張專輯的第一場演唱會，謝謝你們來參加。雖然有很多厲害的音樂人、有更多的演唱會可以去，但你們把時間留給我，留給造船計劃。」

而在演唱〈天空〉時，粉絲還集體用預先準備好的藍色玻璃紙貼在手機上，讓全場由星光幻變為整片藍色，吳朵芸更是震撼到快哭出來，直感動說：「我的粉絲太浪漫了！謝謝給予我滿滿的情緒價值！」



到了演唱會尾聲，吳朵芸以〈黎明〉唱出放棄與後悔的交織心情，說：「比起放棄，我可能更怕後悔。」並以〈沒有人回答的問題〉作結，「如果人生是一場航行，我們想延續旅程的答案，也許不是換一艘船，而是拆解腐爛的部分、重新組織後的樣貌。」演出劃下句點。

