攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」5成員出走！　瑟七認了：思考很久才決定

記者蔡宜芳／綜合報導

職籃新竹御嵿攻城獅的啦啦隊「慕獅女孩（Muse Girls）」27日宣布有五名隊員離開，包括斐棋、璇璇、紫晴、玫瑰，以及人氣相當高的瑟七，並祝福表示：「謝謝妳們總是傾注熱情為獅子們應援，感染每一位獅紫軍。雖然此刻即將分道揚鑣，都願妳們未來能持續閃耀，勇敢追夢。」

▲「慕獅女孩」宣布有5位成員離開。（圖／翻攝自Instagram／muse__girls）

瑟七稍早也在限時動態發文，感謝粉絲三年來的支持，「讓大家嚇到了，很抱歉。」她坦言自己思考了很久才做出決定，也感到很不捨，「希望未來還有機會跟獅紫軍們在球場上加油，謝謝你們一直給予我很多溫暖，會帶著這份溫暖朝著自己的理想邁進的。」

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▲▼瑟七目前還有統一獅啦啦隊的身分。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

而斐棋透露了自己未來有新的方向和計畫，「但我還是會繼續在熱愛的路上閃亮出現！我們一定還會再見的！」紫晴則坦言，自己沒想過會踏入啦啦隊的圈子，「我的小夥伴們也都非常可愛、溫暖，愛慘她們了！」玫瑰也說：「你們的愛我都有收到，謝謝你們。這趟旅程因為你們，我很開心。」