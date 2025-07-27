93萬在台韓籍YTR曝「精子異常」求子卡關！　改變3件事後檢查結果驚人

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣YouTuber「肌肉山山」以整姊姊系列影片走紅，頻道擁有超過93萬訂閱。他從2023年7月開始定居台灣，去年初迎娶女友Jooni，夫妻倆一起在台展開新生活。不過，肌肉山山在24日的影片中坦言兩人的求子之路艱辛，自己甚至被檢查出精子有問題，感嘆「沒想到懷孕這麼困難」。

▲肌肉山山在去年和Jooni結婚。（圖／翻攝自Instagram／jiroushanshan）

肌肉山山表示，他和妻子一開始都覺得兩人年紀還輕、身體很健康，所以想著應該自然而然就會有新生命報到。但是結婚至今一年半都還沒有消息，兩人從今年初也開始感到著急，便在韓國分別做了精子和卵巢的檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然Jooni的身體狀況沒問題，但肌肉山山卻被檢查出精子活動數值異常。肌肉山山坦言自己衝擊到一整天都沒說話，沒想過會出這樣的問題。他也為此諮詢了很多管道，得知精子每三個月會形成一次，於是他下定決心要健康飲食、每晚11點前睡覺，再加上運動，期望能順利當爸。

▲▼肌肉山山為備孕，改變生活習慣。（圖／翻攝自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

肌肉山山透露，他在履行健康生活三個月後，再次於台灣的醫院做了檢查，影片中，醫生也指出肌肉山山的精子狀況很健康，在數量方面甚至超越一般人很多、「可以排前三」，但至於為何遲遲沒有好消息？醫生建議Jooni還是要再做深入的全面性檢查。

▲肌肉山山在改變生活習慣後，精子恢復健康。（圖／翻攝自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

肌肉山山表示，他和老婆目前仍積極在備孕，不會放棄求子，同時深刻感受到：「我現在才知道，懷孕這件事情是個奇蹟、祝福。」夫妻倆也希望將過程記錄下來，未來給孩子看。