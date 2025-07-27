「馴鹿三部曲」最終章來了！《馴鹿大冒險》挾4億票房登台

記者許逸群／綜合報導

由芬蘭領銜，德國、丹麥及愛爾蘭等四國聯合製作的動畫電影《馴鹿大冒險：超越北極光》，講述想加入雪橇隊的小馴鹿尼可，意外搶救了「聖誕節即將消失」的危機，去年在全球大受歡迎。該片不談聖誕老人及雪人，講述一個關於成長、友誼、團隊合作並挑戰傳統的故事。

▲《馴鹿大冒險：超越北極光》即將登台。（圖／海鵬影業提供）

該片由《喵的詐騙集團》團隊製作，片中馴鹿群滿載夢想，拉著神奇雪橇、劃過天際送聖誕禮物的特效畫面，既奇幻又刺激，獲國際影媒【Gazettely】盛讚是「引人入勝的視覺饗宴」，堪稱今夏最清涼有勁的歡樂體驗。《馴鹿大冒險：超越北極光》將在台灣推出中、英語兩版。

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▲《馴鹿大冒險：超越北極光》。（圖／海鵬影業提供）

《馴鹿大冒險：超越北極光》是動畫「馴鹿三部曲」系列最終章，也是繼12年前廣獲好評的《響鹿飛飛》和《小兄弟大麻煩》後的最新冒險動畫。前者單在德國就吸睛75萬觀眾，飆出2億台幣票房；後者版權更狂賣全球120個國家，讓《馴鹿大冒險》一推出就大受歡迎，歐陸票房更突破4億大關。

「馴鹿三部曲」系列均由坎城獲獎導演卡里·尤索南編導，這次《馴鹿大冒險》更加入丹麥電影獎得主約根列爾登聯合執導，並由歐洲電影獎動畫《喵的詐騙集團》團隊製作，堅強陣容如虎添翼。劇情透過冒險的稜鏡呈現其核心價值，將哲學內涵轉化為易懂有趣的故事。

《馴鹿大冒險：超越北極光》除有獨特的視覺美學，配樂更將主角們的青春激情與真摯情感完美融合。片中壯麗冰雪景緻令人驚嘆，北極光宛如魔法般在銀幕上流動，更為視覺敘事增添了空靈的美感。