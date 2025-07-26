大罷免首波結束「莊凱勛失落發聲」！　高喊：每票都值得尊重

記者王靖淳／綜合報導

大罷免投開票日今（26）日舉行，不少人紛紛前往投票所履行公民義務，先前才發文呼籲民眾前往投票的男星莊凱勛，稍早再度透過社群發文，表達自己對投票結果的看法。

▲莊凱勛。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）

莊凱勛坦言，大罷免投開票的結果與自己的立場有所不同，讓他感到些許失落，但他強調無論結果如何，都是台灣選民用一票一票投出來的，「即便立場相異，都該尊重結果。」他舉例，即使在自己的原生家庭中，也有不同的政治觀點和色彩，但大家依然能和睦相處，「這就是我們珍貴成熟的民主素養體現。」

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▲莊凱勛分享對大罷免投開票的看法。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）

莊凱勛指出，無論每位選民投下的是同意還是不同意的票，都應該受到尊重，「因為你們都不是政治冷感的一份子。」他向所有投票選民表達感謝，同時對自己第一次勇敢且清晰的政治表態感到驕傲，「這是我第一次如此勇敢明確又清晰的政治表態，我為自己感到驕傲。」

▲《零日攻擊》首映-莊凱勛。（圖／記者周宸亘攝）

莊凱勛提到，台灣作為民主社會，民眾不該對政治冷感，「因為生在這個時代的台灣，我們實在沒有政治冷感的本錢，如同宗教理念或味蕾品味，我們各有不同，但我們也各自互重。」他相信，只有透過共鳴才能達成共識，「過程無論是大聲爭吵、理性討論還是仔細溝通，起碼都是共鳴的一種，都勝過自掃門前雪的冷感。」