樂天嘎琳被爆當富商小三！　球團急上火線回應了

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」胡佳琳（嘎琳）日前才被周刊拍到夜奔商辦大樓，疑似勾搭上身家百億的昇鴻公司前董事長黃苡峻，最近更有名聲稱男方女友的網友，在網路上連續發布多篇貼文，並點名嘎琳出面解釋。貼文曝光後，立刻掀起討論。為此，樂天球團回應了！

▲嘎琳被爆出勾搭富商。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

據了解，一名聲稱是黃苡峻女友的網友，最近透過Threads發文，並曬出多張與男友的親密合照及對話截圖，無奈表示「你們可以對一下口供嗎？」甚至還在文中標記嘎琳帳號「去找我男友過夜，還要千里迢迢自己開車去」，同時也透露，自己在對方貼文下留言遭檢舉刪除，並要求嘎琳出面解釋。貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言吃瓜。對於嘎琳的感情風波，樂天球團回應表示：「相關情況，目前正在積極了解中，謝謝。」

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▲嘎琳是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

事實上，嘎琳本月11日被周刊拍到獨自開車出門，她一路開到內湖，車子停在一棟商辦大樓一樓的車庫外。接著，一名體型壯碩的男子從車庫鐵捲門走出來迎接嘎琳，這名男子疑似就是黃苡峻的司機，後來她獨自推著行李走進車庫裡，而車子在這一停就是3天，直到13日早上，才又見到素顏的她走出車庫。如今被爆出疑似介入黃苡峻與女友的感情，消息一出立刻掀起討論。