釜山海邊「看到台灣克拉催淚訊息」　HOSHI二度認證：這是命中注定

記者吳睿慈／台北報導

人氣韓星HOSHI與WOOZI組成的「豪雨」小分隊於26、27日在林口體育館連唱2天開唱，兩人睽違許久再度來台，WOOZI感性表示：「想起了我們還是很年輕的時候有來過台北，希望以後可以常來。」HOSHI也2度認證有看到來自台灣克拉的訊息，他日前到釜山旅遊時，拍下台灣克拉所寫的訊息，26日演唱會當天，他再度表示：「我覺得是命中注定，克拉跟我們就是命中注定。」

▲HOSHI再度提起在海邊看到台灣粉絲留下訊息的插曲。（圖／翻攝自推特）



HOSHI與WOOZI首度以分隊的形式來到台灣，兩人趁空逛逛，更品嚐台灣道地美食，WOOZI透露「昨天落地後，有一起去吃了牛肉麵」，HOSHI則是提及抵台的悲劇，他發現行李箱裡的洗髮精爆開，花了許多心力才洗乾淨，主持人也虧他「你昨天很努力在洗行李箱，晚上還要洗褲子」，由於他25日還去了火鍋店，結果不慎打翻醬料只好洗褲子，一連串「凸槌」失誤，HOSHI自虧是「小笨蛋」，他還笑喊「我居然上了新聞」。

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許久沒來台灣，HOSHI談話間來到感性環節，他透露之前前往釜山某個海邊時，看到克拉所留下的訊息，該訊息在Threads上引起熱烈話題，文字是由台灣粉絲所寫「SEVENTEEN FOREVER」，湊巧被他看到，他26日「聽說是現場某一位克拉寫的，我覺得是命中注定，克拉跟我們就是命中注定。」親眼看到台灣克拉訊息又親口提起，令全場氣氛超沸騰。

▲HOSHI與WOOZI組成的「豪雨」小分隊於26、27日在林口體育館連唱2天開唱。（圖／翻攝自推特）



結束談話環節後，演唱會來到solo舞台，HOSHI透過〈Damage〉、〈Touch〉展現魅力，期間不斷展示「虎朗嘿」手勢，並用中文講著「我是老虎不是倉鼠」，還打開變音聲效與歌迷互動，他感性致謝歌迷：「站在舞台上，看到克拉的樣子每個人都好美，希望你們未來也能持續在我們身邊，你們會跟我們在一起對嗎？」加碼多首歌曲與歌迷互動。