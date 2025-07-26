女星拍戲「遭男演員頂下體」求救無門哭了！ 　導演竟讚表現逼真

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉最近上節目《娛樂頭版頭》分享，一位女演員的心酸經歷，透露對方長期出演社會寫實的戲劇，但卻在拍攝過程中屢次遭遇不當對待，甚至還被同劇男演員頂下體，在求救之後竟無人援助，且導演竟稱讚她表現得很逼真。

▲呂文婉爆料女演員拍戲遭受不公平對待。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

呂文婉透露，該女演員曾多次遭到男演員的性騷擾，尤其是在一些戲碼中，男演員會趁機做出不禮貌的舉動。例如，有些劇情設計需要男演員將她公主抱，但最終對方卻趁機摸她的鼠蹊部，當她表現出反感或抱怨時，導演竟然回她「有那麼嚴重嗎？這樣比較寫實。」這讓該女演員感到非常無助，但她選擇忍氣吞聲，並未公開這些不公平的遭遇。

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▲呂文婉爆料男演員拍戲性騷女演員。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

然而，有次女演員拍外景時，場景設在距離200-300公尺外的一棵大樹下，而當時導演和攝影師在遠處看螢幕，並利用空拍機與遠攝影機拍攝。在這段戲中，女演員被男演員非禮，對方不斷用下體頂撞她，她開始感到極度不安，並試圖反抗。當她大聲呼救並流下眼淚時，沒有人過來幫她，最後她選擇逃離現場，邊哭邊跑回螢幕旁。儘管她的情緒激動，但導演卻表示她的表現很逼真，工作人員也似乎將此情況視為理所當然，讓她更加無助。