NewJeans非官方群「涉違法募款122萬」！　嫌疑人遭移送恐被關3年

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans的非官方粉絲團體「Team Bunnies」，近日因涉嫌違反《捐贈金品募集法》登上新聞版面。

▲NewJeans和HYBE的官司訴訟持續中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



據韓媒《Dispatch》報導，該團體為打擊惡評者而發起募款，卻因未依法登記遭檢舉，目前已有一名關係人A某被首爾鐘岩警察署移送至首爾北部地方檢察廳，正式進入司法程序。

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▲Team Bunnies去年10月開始募資。（圖／翻攝自X／NewJeansSTRM）



根據報導，Team Bunnies於2024年10月21日以「檢舉NewJeans惡評者」為名義發起募資，僅8小時便募得韓幣5122萬元（約新台幣122萬元），被一名網友向國民申訴平台檢舉，因此被發現他們未依規定向主管機關事前登記。根據韓國《捐贈金品募集法》第4條，凡募款金額超過韓幣1000萬元（約新台幣24萬元）者，須向政府申報，否則將面臨3年以下有期徒刑或韓幣3000萬元（約台幣72萬元）以下罰金。

▲Team Bunnies曾曬出募款到韓幣5122萬7834元（約台幣122萬元）的明細圖。（圖／翻攝自X／NewJeansSTRM）



Team Bunnies一直是NewJeans企劃公司ADOR代表閔熙珍口中的神秘支援者。閔熙珍曾在2024年9月的現代卡活動上感性表示：「Team Bunnies就像洪吉童一樣出現在我身邊，雖然連一次都沒見過他們的臉，也不知道年齡層，但真的非常感激，讓我想對他們行大禮。」

然而，Team Bunnies的行動方式在NewJeans官方粉絲「Bunnies」之間也引發不少爭議。部分粉絲向HYBE表達：「Team Bunnies並不代表粉絲全體意見」，強調立場切割。

不只募款惹議，Team Bunnies今年5月在參與NewJeans代言品牌快閃活動時，曾發起線上問卷調查，卻要求填寫姓名、電話與電子郵件，導致個資保護問題浮上檯面。

Team Bunnies自稱是由活躍於法律、媒體、金融、文化與藝術界的專業人士組成的支持團體，雖未曾公開露面，但行動力極強。在NewJeans與HYBE合約糾紛期間，他們甚至據傳與成員家長及法律事務所私下會面，對抗風波。

目前該案已移送檢方進一步調查，韓國社群間也掀起粉絲組織與法律界限的熱議，「真的很可疑啊」、「那位A某是一般人，還是真的粉絲啊？好奇耶」、「既然說裡面有各界專業人士，那怎麼連法律都不太懂的感覺？」、「真奇怪，Team Bunnies可以見成員父母、見律所、甚至直接接觸廣告主，結果成員的『第二個父母』閔熙珍卻沒見過他們？還說裡面有法律界人士，但連這種『稍微有點募款經驗的粉絲』都知道要申報的事情都搞不清楚，整體矛盾太多了」、「不是號稱懂法律嗎」、「真的太扯了，擁有普通粉絲絕對不可能有的資訊，還能見到成員父母，直接介入公司與HYBE的訴訟……我是第一次看到這種粉絲組織」。