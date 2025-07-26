大胃王基因！曾根辣妹育國一、小四兒女　「每餐基本吃15碗飯」

記者張筱涵／綜合報導

日本知名大胃王藝人「辣妹曽根」23日登上節目《暖呼呼》，與同為傳奇大胃王的小林尊同台暢聊，並大方公開自家驚人的食量與伙食日常。當主持人提到「每月伙食費應該很可怕吧？」她當場舉起「○」牌，認證家中確實開銷驚人。

▲辣妹曾根現在是兩個孩子的媽。（圖／翻攝自YouTube）



辣妹曽根坦言，孩子完全遺傳到她的食量，「我自己吃很多，但孩子們也超會吃！」她透露家中備有2台大電鍋，一台可煮10碗、一台煮5碗，日常運作是「早上煮9合（約15碗飯）、晚上煮15合（約30碗飯），一整天等於要煮45碗飯！」言語間毫無誇張，卻讓現場來賓驚呼連連。

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▲辣妹曾根一對兒女食量也很大。（圖／翻攝自YouTube）



節目畫面也曝光曽根家的日常晚餐，包括整桶散壽司、烤魚、燉菜等滿滿一大桌菜，令人食指大動。不過她強調：「我們家不能用炒飯或炊飯當主食，還是要配白飯吃！」她進一步解釋，「就算有炒飯，還是要另外吃白飯配菜，兩者是分開的。」強烈的家庭飲食哲學讓主持群直呼不可思議。

至於晚餐的飯量分配，曽根也毫不避諱地說：「兒子現在是國中一年級，能吃下5碗飯，小學四年級的女兒吃3碗，我自己吃6碗，老公只吃1碗。」一家四口合計光晚餐就要吃掉15碗白飯。她也笑說，眼看電鍋容量不敷使用，現在考慮要再買一台電鍋備用。「伙食費實在太可怕了，所以我都不敢算，每個月都由我自己負責處理！」