台灣之光！　她獲選「合體AKB48本家」登日本節目表演

記者蔡琛儀／台北報導

日本國民女團AKB48成軍20週年，首次推出超豪華家族單曲〈Oh my pumpkin!〉，邀集本家11位現役與4位畢業成員，加上全球7個姊妹團代表，成就AKB48史上最豪華「48系全家福」單曲；代表台灣Team TP出戰的正是人氣成員林于馨，不但參與錄音、MV拍攝，更登上TBS《音樂之日》合體演出，成為首位站上AKB本家紀念單曲的台灣女孩。

▲AKB48 Team TP林于馨（最上排左2）成為成為台灣代表合體其他家族代表成員。（圖／好言娛樂提供）

為了這次夢幻企劃，林于馨三度飛往東京，她感動分享：「真的很榮幸，能跟本家的學姐和海外成員一起合作是超難得的機會！」透露當初得知入選消息時，她整個人腦袋空白，直到飛機起飛才捏自己確認：「這是真的！」為了增進感情，她還扛兩大袋鳳梨酥、牛軋餅當伴手禮進棚分享。

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林于馨從小學就開始自學日文，現在已能無障礙與日本人溝通，笑說跟好友阿部瑪麗亞打手遊都是講日文，但一遇到其他海外團，馬上切換「蹩腳英文模式」，她也給粉絲建議：「想學語言就要搭配興趣，像我愛動漫和日劇，看劇不開字幕超有效！」

▲林于馨（下排左1）參與20週年紀念單曲〈Oh my pumpkin!〉。（圖／好言娛樂提供）

此外，AKB48 Team TP現正參戰台北動漫展，每天都有3位成員當一日店長互動送驚喜，林于馨本人將在27日現身擔任壓軸，還能抽VIP「海景第一排」福利。