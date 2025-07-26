卡蒂B遭無禮觀眾往臉潑水！「怒摔麥克風」受害者不甘受辱提告了

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）在全球坐擁高人氣，2023年在表演期間，遭台下觀眾故意潑水，氣得直接丟麥克風回擊，引發討論。如今時隔兩年事件再度掀起風波，根據外媒《TMZ》報導，當事人已對她提起民事訴訟，控訴卡蒂B涉嫌「蓄意攻擊與人身傷害」，案件再次引起大眾關注。

▲卡蒂B被觀眾潑水，氣到砸麥克風。（圖／翻攝自推特／PopBase）

事情發生在2023年夏天，卡蒂B在拉斯維加斯某間夜店熱力開唱，由於場內氣溫高漲，她主動邀請觀眾幫忙降溫，「往我私處潑水，那感覺超爽」，現場氣氛一度沸騰。不過，一名觀眾真的朝她潑水後，她當場變臉，手持麥克風直接朝該名女子猛力砸去，還疑似當場飆罵，嚇壞現場觀眾。儘管保全人員迅速將該女子帶離，但這段驚險畫面仍全被錄下，讓事件迅速傳遍社群。

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▲卡蒂B遭觀眾提告。（圖／翻攝自卡蒂B IG）

這名女子事後提告表示，當時卡蒂B毫無預警動手攻擊，造成她身體受傷與精神創傷。她更指出，事發後那支「砸人麥克風」竟被拿去拍賣，最後賣出近10萬美元（約新台幣318萬元）天價，讓她覺得傷害被當成笑話消費，「我的痛苦被變成大眾的娛樂，被拿來牟利。」

值得一提的是，這並不是卡蒂B首次在演出中摔麥克風。就在上述事件前一晚，她也被拍到在演出結束後，突然將麥克風砸向DJ，雖然原因未明，但也引發不小爭議。面對潑水一事，卡蒂B曾透過社群澄清表示：「我說潑我私處，不是潑我臉。」截至目前，卡蒂B本人與其團隊尚未對民事訴訟作出正式回應。