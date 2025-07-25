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浪人祭第四、五波卡司出爐！　金曲歌王、大咖男神都來了

記者蔡琛儀／台北報導

在台南安平登場的「浪人祭 Vagabond Festival」再釋出第四、五波卡司，包括新科金曲歌王呂士軒、金曲新人山姆領銜，集結 Gummy B、夏之禹和地磁卡、艾蜜莉、楊舒雅和芮鯊、2CHANGE 等多組話題音樂人，一口氣炸出強烈嘻哈氣場。

▲▼浪人祭卡司。（圖／笨道策展提供）

▲▼宋柏緯、新科歌王呂士軒都將參加浪人祭。（圖／笨道策展提供）

▲▼浪人祭卡司。（圖／笨道策展提供）

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剛以《好聲豪氣》橫掃金曲的呂士軒，將帶著獲獎能量回到音樂節舞台，他透露當時得獎後，立刻與創作夥伴包場慶功：「回顧創作的亮點與暗處，真的很精彩！」而以《愚公》奪下金曲最佳新人獎的山姆也將再度參戰，笑說去年首次在浪人祭全編制演出，站上小巨蛋領取金曲獎仍感覺夢幻，期待10月以更成熟樣貌與大家見面。

而第五波名單則橫跨歐亞，像是法國音樂人Lewis OfMan、來自南韓的樂團Bye Bye Badman、台灣樂團阿飛西雅 APHASIA、hue、宋柏緯、SoulFa 靈魂沙發、白色海岸、荒山茉莉等實力音樂人全數入列，風格從電子、搖滾、民謠一路到 synthpop，開啟聽覺新視野。

▲▼浪人祭卡司。（圖／笨道策展提供）

▲新科金曲新人山姆。（圖／笨道策展提供）

Lewis OfMan將帶來法式 disco 風，Bye Bye Badman 則以復古夢幻氣息回歸，宋柏緯也喊話：「期待在浪人祭看夕陽、喝冰結，唱最新的新歌！」

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