陽帆女兒安吉霸氣曝光感情觀：不夠認真，就別靠近我

記者蔡琛儀／台北報導

陽帆女兒、創作歌手安吉今年展開「每月一歌」計畫，從2月底起每月推出一首新歌，逐步揭開專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》全貌，最新單曲〈Don’t Love Me!〉正攜手獨立樂團I Mean Us合作，打造出一首旋律清新的「理性分手歌」，霸氣唱出：「不夠認真的，就別靠近我！」率性又真摯的歌詞道出現代人感情關係中的界線與自我保護。

▲安吉今年展開「每月一歌」計畫。（圖／索尼提供）

〈Don’t Love Me!〉的誕生，來自安吉對感情觀的深刻體悟，她希望女孩們能更勇敢地說出心聲：「說清楚、說再見，對對方是體面，對自己是溫柔。」因而主動促成與I Mean Us合作。對方一聽到Demo就表示「完全命中」，兩方迅速拍板合作，I Mean Us吉他手VITZ甚至親自參與詞曲創作，讓這首歌在編曲層次與情緒張力上更加飽滿。

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I Mean Us也透露，他們在創作過程中投入許多巧思，希望保留安吉原曲的空氣感，又能讓副歌情緒「碎得剛剛好」。而雙方第一次正式見面是在錄音室，安吉前去探班，初次碰面就聊得投機，她表示：「加入I Mean Us的聲音後，整首歌完全不一樣，多了一種靈魂！」讓她感受到創作最迷人的地方，就是「敢試，就會有驚喜」。

▲安吉和I Mean Us合作。（圖／索尼提供）

這次合作也讓I Mean Us看見安吉可愛的一面。錄音結束後，大家互道再見，才發現有人把一個超大水壺遺忘在角落，「原來是ANGIE放的！」首次合作就在笑聲與默契中畫下句點。雙方也透露，希望未來還有機會一起挑戰更多風格的創作。