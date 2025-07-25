《逆愛》梓渝霸凌事件反轉！　前隊長還原「肢體拉扯」真相

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸23歲男星梓渝因主演BL《逆愛》爆紅，他先前曾被挖出在2023年時控訴遭同團隊友毆打霸凌，然而，隨著他近來深陷負面爭議，被指控為霸凌者的鄭星源，也於25日發出長文，還原當年的真相，強調自己絕對沒有單方面毆打梓渝。

▲梓渝在2023年曾控訴被霸凌，網友將矛頭指向隊長鄭星源。（圖／翻攝自微博）

鄭星源在貼文中痛訴，自從被指控霸凌梓渝以來，他失去工作與正常生活，「從被網暴開始我退到幕後，一直處於崩潰和委屈的無限輪回。」他強調自己身為「光合少年」的隊長一直盡心盡力，卻無端陷入深淵，如今已決定挺身而出，「我要一次性說清！」

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鄭星源透露，在2022年團體「光合家族」籌備期間，成員梓渝因個人因素中斷錄音、返鄉，導致團隊計畫受阻。公司決定先行進行排練與拍攝作業，鄭星源作為隊長負責訓練與帶領新人。他也指出，梓渝在舞蹈中心位安排上多次提出修改，公司大多配合執行，但在拍攝前夕，對方仍堅持爭取不在計畫內的C位，引發排練中出現僵局。

▲▼鄭星源發聲。（圖／翻攝自微博）

鄭星源指出，在2022年12月8日晚上排練時，梓渝因不滿未獲得最後一段「dance break」的中心位，站在錯誤位置不肯移動。鄭星源為此出面勸導未果後，兩人發生短暫肢體拉扯，雙方皆有擦傷，隨即被隊友拉開。翌日，他當眾向梓渝鞠躬致歉，自認身為隊長，不該拉扯隊友，但梓渝當場未回應，甚至與其他成員爆發爭執，導致後者被網友冠上「霸凌幫兇」的罵名。

不久後，當時在排練室蹲守的粉絲，將12月8日偷拍的畫面發在網路上，並搭配「鄭星源霸凌梓渝」的說法，讓鄭星源遭受鋪天蓋地的攻擊。儘管團隊如期完成MV拍攝，但梓渝在12月17日表達想要「個人活動」，公司希望梓渝履行合約，但梓渝並未同意且單方面失聯，導致團體後續通告全數取消。

▲▼鄭星源承認當天和梓渝有肢體拉扯，但並非自己單方面毆打對方。（圖／翻攝自微博）

進入2023年初，鄭星源表示，梓渝於1月9日在網上以帳號「極速小魚0706」發表聲明，指控遭他毆打，並對公司提起訴訟，事件瞬間衝上熱搜。同日又有已離職練習生丁某發文造謠他與老闆關係不當，使鄭星源形象雪上加霜，甚至連公司也受到波及，原定團體出道計畫全數泡湯。

面對重重打擊，鄭星源直言：「我們原本也是關係很好的隊友，因為網友的造謠把事情演變成了現在的樣子，你們難道不是在網絡霸凌嗎？」他強調自己只是懷抱夢想進入這個圈子，「我只是想要我們團能夠順利發歌而已。」如今卻被誣陷成霸凌者，徹底摧毀了他的夢想與事業。

鄭星源表示，自己已經和公司解約，什麼也做不了，說出來也只是希望獲得一個公道，「大家理性吃瓜，不要再傷害任何人了！」

▲▼鄭星源表示自己只是希望討回一個公道。（圖／翻攝自微博）