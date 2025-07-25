《母胎單身》李陶突宣布停課！官方證實「健康出問題」引擔憂

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰》近日正在熱播中，出演者之一的的補習班名師李陶，近日因健康因素宣布暫停教學，消息一出引發粉絲與考生們的關注與擔憂。

▲《母胎單身戀愛大作戰》中的李陶以一頭顯眼粉色頭髮登場。（圖／翻攝自《母胎單身戀愛大作戰》）

根據韓媒報導，李陶是隸屬於線上線下教育平台的社會科補教老師，憑藉「從0℃提升到100℃的成績」這一獨特教學理念受到矚目，更擁有「首爾大學唯一綜合社會專業畢業生」、「Etoos最年輕的高考講師」等亮眼頭銜，人氣不容小覷。

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不過，Etoos在日前透過官方網站公告指出：「由於講師的健康狀況與個人行程因素，2026學年度僅會提供部分新課程，其餘內容將使用過往課程。」官方也補充，此決定是經過深思熟慮，為了「儘可能不影響學員學習節奏」而做出的安排，向學生表達歉意與懇求理解。

▲李陶因健康問題暫停授課引發擔憂。（圖／翻攝自《母胎單身戀愛大作戰》）

正值李陶出演的《母胎單身戀愛大作戰》節目熱度急速上升，也有人開始猜測他暫停授課是否與節目錄製有關。不過，根據節目製作單位的說法，該節目早在2024年9月就已拍攝完畢，而李陶宣布停課的時間點是在2025年6月，雙方在時間上並無重疊，因此傳聞並非事實。