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快訊／《請回答1988》宋英奎酒駕被捕！　新戲剩6小時播…劇組慌了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男演員宋永奎6月份因酒駕被逮，消息今（25日）曝光，恰好參演新戲《TRY：我們成為奇蹟》將於今晚播出，消息公開離開播時間僅有6小時，劇組因此陷入混亂、緊急開會討論。

▲《請回答1988》宋英奎酒駕被捕。（圖／翻攝自韓網）

▲宋英奎（左）酒駕被捕，參演新戲（右）今晚就要開播。（圖／翻攝自韓網）

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宋永奎6月19日晚間11點在首爾龍仁市酒駕約5公里的距離，其血液酒精濃度超過0.08%，達到吊銷駕照的標準，並於同月末以不拘留的方式被移送地檢。據調查顯示，當時他曾叫了代駕司機，但在與友人交談期間司機離開，宋英奎認為距離住家很近便決定自己開車。

怎料，他酒駕消息在今（7月25日）被公開，晚上新戲《TRY：我們成為奇蹟》就要開播，他在劇中飾演高中橄欖球部前教練「金旻重」，並在劇集初期故事中擔任重要角色。然而，由於酒駕事件被揭露，距離首播僅剩6小時，劇組陷入緊急情況。

綜合多家外媒報導，《TRY：我們成為奇蹟》製作方正在討論是否刪減宋永奎的戲份。有電視台工作人員透露，該劇已於今年3月完成事前拍攝，「本週播出的部分已準備好在全球OTT平台上線。宋英奎在劇中是客串角色，後續劇集中將在不影響主線劇情的前提下，儘量減少他的出場戲份。」

對此，宋英奎表示：「真的非常抱歉，一時的錯誤毀了所有的一切。」他低頭道歉，並補充說：「身體狀態不佳服用了藥物，酒也沒有喝太多，但這些都不是可以辯解的理由，完全是我的錯。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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宋英奎송영규TRY：我們成為奇蹟

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