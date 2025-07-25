佐藤健赴韓宣傳踩雷！　對大2歲男星用非敬語挨轟：太沒禮貌

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星佐藤健近來主演日版《和我老公結婚吧》，也借此到南韓宣傳，登上由康男主持的YouTube節目。怎料，他在節目中的表現竟意外遭韓國網友炎上，挨批「很沒禮貌」，掀起不小的議論。

▲佐藤健主演日版《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自Instagram／takeruxxsato）

在《鄰家朋友康男》22日播出的節目中，佐藤健現身宣傳主演的日版《和我老公結婚吧》，日韓混血主持人康男親自迎接，並驚訝表示：「國民演員竟然走路來到地下攝影棚。」對此，佐藤健用非敬語回道：「ありがとう（謝啦）。」

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▲▼佐藤健一登場就對康男使用非敬語。（圖／翻攝自YouTube／동네친구 강나미 [Kangnami]）

在提到年齡時，佐藤健表示自己是1989年生，而康男則回應說自己是1987年生的。隨後，佐藤笑說：「那差不多是同一屆的嘛。」並繼續以非敬語交談。對此，康男有些尷尬地回道：「差兩歲怎麼會是同一屆呢？」佐藤則堅持說：「因為我是三月出生，所以也跟1988年出生的同班過。」

當康男補充自己是3月23日出生時，佐藤健又馬上表示：「我3月21日，那我才是哥哥吧！」康男對此幽默回說：「一直想跟我平輩相處啊，小朋友我們好好相處吧。」

▲▼佐藤健笑稱自己和大2歲的康男算同屆。（圖／翻攝自YouTube／동네친구 강나미 [Kangnami]）

節目片段播出後，有部分觀眾對於佐藤健的言行感到不滿，認為他在初次見面時就使用非敬語很沒禮貌，「對初次見面的人講半語是不禮貌的」、「看起來對韓國文化理解不足」、「若想在韓國活動，基本的禮貌是必要的」，不過也有網友認為雙方只是以「日式幽默」在互動，用非敬語對話只是為了拉近距離。