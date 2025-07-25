吳東諺海邊遭拷問「被壓頭進水」　賴慧如現身救人…場面崩潰了！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入高張力高潮！今（25）晚播出將陳逸凱（吳東諺飾）遭黃瑞達（傅子純飾）等人帶往海邊拷問，逼他認罪殺害瑞達母親靜怡，劇情不僅情緒炸裂，更揭開逸凱與母親蕭麗美（賴慧如飾）糾結又動人的親情線。

▲吳東諺在《好運來》劇中多次被壓入海水中。（圖／民視提供）

吳東諺表示近期災難戲頻頻上演，像是被壓進海水、情緒崩潰等段落都非常具挑戰性，他感謝劇組安排多樣的戲路讓他突破自己，笑說「也很謝謝對手演員們，大家都會互相幫助，我們一起創造出更有張力的表演。」

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對於飾演的陳逸凱角色，吳東諺坦言「逸凱雖然一開始愛玩輕浮，但他對媽媽真的很孝順、很愛。拍到後面這段，大家情緒都很重，我也完全投入其中。」

▲吳東諺在《好運來》劇中多次被壓入海水中。（圖／民視提供）

在今晚劇情中，吳東諺飾演的逸凱被多次壓進海水中幾近崩潰，正當他情緒潰堤準備承認時，賴慧如飾演的麗美突然現身，大聲喊出「我是兇手」場面瞬間翻轉、所有人震驚不已；逸凱極力否認媽媽所說，麗美淚眼交代兒子要照顧芸菲與寶寶，隨後被警方上銬逮捕，逸凱崩潰跪地痛哭，畫面極具震撼力。

▲吳東諺在《好運來》劇中多次被壓入海水中。（圖／民視提供）

對於這場戲，飾演逸凱母親的賴慧如也印象深刻，她表示「就是要一直哭，最近情緒戲真的爆炸多，災難戲也多。我們泡在海水一整天，我忍廁所也忍了一整天，我不敢上！海邊沒廁所，他們叫我上在海裡面我不敢！」足見拍攝過程的艱辛。

▲賴慧如在《好運來》飾演吳東諺的媽媽。（圖／民視提供）

對於與賴慧如合作詮釋母子情，吳東諺也十分感動「很謝謝賴慧如，2人合作多次有很多默契的對戲。像這種極端情緒戲，如果沒有對方給出真實反應，是很難演得出來的。」他也特別感謝飾演舅舅和阿姨的陳家逵和楚宣「不僅每次拍攝前都會討論，怎樣才能讓每一場戲活靈活現，在情緒戲時更是用盡感情，讓彼此都能相當投入。」