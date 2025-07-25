誰說胖女生不能演甜寵！　72KG女孩拍短劇…搭高顏值男神拍吻戲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇（微短劇）強勢崛起，衝擊影視圈長劇市場，越來越多人改拍短劇爭取曝光機會。其中有一位女演員蘇霖，憑著體重120斤（72公斤）身材拍短劇出道，成了短劇圈罕見的「胖女主」，更演了爆紅大劇打開知名度。

▲26歲大陸女演員蘇霖憑甜美臉蛋、圓潤身材試鏡拍短劇。（圖／翻攝自小紅書）

據了解，短劇圈近期積極翻拍一部愛情小說《霧色靡靡》，小說作者陳若舟目前還在網路連載，已經被翻拍短劇，網傳多達9個版本。這本小說描述一個胖女孩「程青渺」在學生時代，因故與富二代同學「裴淮聿」談地下戀情，但因誤會兩人分開，她消失無蹤更傳出死訊，多年後女主角變瘦改名「倪霧」，帶著孩子到醫院看診，意外與成為醫生的前男友重逢，但再相見對方卻沒能認出，憑著莫名的熟悉感，裴淮聿以為倪霧已婚，加上懷疑她的真實身分，再次淪陷愛情迷霧。小說結合久別重逢、追妻火葬場、破鏡重圓，再加上完美人設的男主角為愛甚至甘願當「男小三」的情節，風靡一票網友追小說連載，更造成連載還沒結束，小說已經被翻拍多版短劇的奇特現象。

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▲大陸爆紅愛情小說《霧色靡靡》，掀起翻拍短劇熱潮。（圖／翻攝自微博）

▲《霧色靡靡》描述倪霧與裴淮聿別後重逢的拉扯愛情，至今已經有兩個版本播出。（圖／翻攝自小紅書）

現年26歲的蘇霖演出不少短劇，正好碰上《霧色靡靡》翻拍熱潮，被相中演出女主角前期學生時代「微胖程青渺」，後續則由其他女星演出「倪霧」。她至今已經演了兩個版本《霧色靡靡》、《當愛抵達時》，第一版搭檔董一、第二版搭檔曾輝，都是短劇圈的高顏值男神，不但拍吻戲、激情床戲、還有親密擁抱的橋段，每拍一個版本都像在集郵男神，網傳她接演了多版「程青渺」，還在排檔播出。

▲《霧色靡靡》前期女主角微胖，蘇霖被相中飾演前期女主角，與男主角董一拍激情戲。（圖／翻攝自小紅書）

▲蘇霖也拍了《當愛抵達時》，男主角是曾輝。（圖／翻攝自小紅書）



蘇霖在社群網站分享拍攝短劇的花絮，並PO文「誰說胖女生就不能演甜寵短劇了！」為自己的演出打氣，網友留言稱讚「看的時候就覺得你超級可愛呀」、「人家是漂亮的圓潤妹妹」、「姐，你臉蛋在，就可以」、「胖女主美麗又可愛」。