李奧納多新片高喊：革命萬歲　集結「奧斯卡3影帝」超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐主演的全新動作片《一戰再戰》，找來兩位奧斯卡獎男星西恩潘、班尼西歐岱托羅助陣，打造今年陣容最豪華、劇情最刺激的大銀幕必看之作。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

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該片今天釋出最新預告，曝光三位影帝在片中正面衝突的精彩場面，李奧納多狄卡皮歐從影以來首次化身象徵反叛精神的「革命男神」，四處放炸彈製造混亂，更激情地握拳高喊「革命萬歲」，渾身散發豪放不羈的叛逆魅力。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

沒想到卻遇上「硬派軍人」西恩潘窮追不捨，在16年後的某天突然登門抓人，兩位影帝就此展開正面衝突，驚險場面一觸即發，預告一釋出就讓讓影迷興奮不已，紛紛敲碗期待能在大銀幕欣賞這場好萊塢最強演技對決。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

《一戰再戰》集結好萊塢影壇最華麗陣容，由曾獲奧斯卡影帝的李奧納多狄卡皮歐、西恩潘，以及奧斯卡男配角獎的班尼西歐岱托羅主演，最新預告曝光更多劇情，講述曾參與多次反抗軍運動的李奧納多，為了養育女兒漸漸淡出抗爭前線。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

沒想到他的反叛事蹟竟在多年後捲土重來，飾演軍人的西恩潘在16年後突然找上門來，大動作展開搜捕李奧納多的女兒。李奧納多在無路可退的絕境下，只好聯絡過去的革命夥伴，並與女兒的老師班尼西歐岱托羅一同展開拯救女兒的計畫。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

《一戰再戰》是由影史首位橫掃三大影展導演獎的名導保羅湯瑪斯安德森自編自導自製，並找來他的長期合作夥伴參與製作，包含攝影指導麥可鮑曼；曾獲奧斯卡獎提名並榮獲英國電影學院獎的美術指導佛蘿倫絲亞馬汀；曾獲英國電影學院獎提名的剪接師安迪尤爾根森。

▲李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》將在9月25日上映。（圖／記者黃庠棻攝）

曾經榮獲奧斯卡獎及英國電影學院獎的服裝設計師柯琳艾特伍；選角指導卡桑卓庫魯昆迪斯；以及曾獲奧斯卡獎提名及英國電影學院獎提名的配樂師強尼格林伍德。其他主演陣容包含蕾吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂、伍德哈里斯和艾拉娜海姆。《一戰再戰》以VistaVision膠捲拍攝，並將於9月25日在台上映。