大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星陳珮騏平常活躍於戲劇圈之外，也不時會和粉絲分享點點滴滴。她24日晚間便在社群網站公開呼籲：「好長的一段時間大家都辛苦了～週六，我們都出門投票去吧！」

▲陳珮騏呼籲民眾26日出門投票。（圖／翻攝自Threads／carolyncat827）



陳珮騏在Threads呼籲民眾26日踴躍參與投票，展現身為公民的責任，「在我的世界裡，身邊不論顏色，每個人都很積極要去投票。不論對方和我立場同異，我都真心覺得這就是民主的可貴！」

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▲陳珮騏珍惜每一次投票的機會。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



陳珮騏也透露，自己很珍惜每一次投票的機會，「因為我知道如果輕忽自己手上這一票的義務，隨時可能再也沒有下次投票的權利。」

▲陳珮騏不時會和粉絲分享心情點滴。（圖／翻攝自Instagram／carolyncat827）



對於台灣的未來，陳珮騏語氣堅定地提醒大家：「台灣的民主是世界前列，一路走來得之不易。不要輕易任人毀壞，不可隨意被人洗腦、收買，不要覺得少您一票沒差。」

陳珮騏Threads全文：

好長的一段時間大家都辛苦了～

週六就要投票了，您會去投嗎？

在我的世界裡，身邊不論顏色，每個人都很積極要去投票。不論對方和我立場同異，我都真心覺得這就是民主的可貴！

每一次投票我都非常珍惜，因為我知道如果輕忽自己手上這一票的義務，隨時可能再也沒有下次投票的權利。

台灣的民主是世界前列，一路走來得之不易。不要輕易任人毀壞，不可隨意被人洗腦、收買，不要覺得少您一票沒差。

週六，我們都出門投票去吧！