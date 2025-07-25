小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

記者潘慧中／綜合報導

小A辣2020年進行性別重置手術成為女人後，一舉一動都備受關注。沒想到，她24日被週刊爆料與一名美國大咖球星赴台北五星級飯店開房，隨即掀起網友討論，前男友阿班也在Threads發聲了。

▲▼阿班在小A辣的相關報導下留言。（圖／翻攝自Threads／dunkxd）



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阿班24日在《ETtoday新聞雲》的相關報導下意有所指地留言，「表弟去籃網後，要好好認真打球。」看到有網友恭喜自己離NBA更近一步、是台灣人的驕傲時，他則回應：「與有榮焉，共體時艱。」

▲小A辣和阿班有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



事實上，阿班日前曾發文表示，因為上一段感情的關係，後來常被問「是gay嗎」。想到和小A辣交往時，對方的性別和生理器官仍是男性，他承認「曾是gay」，但實際上自己當初是被對方的善意所感動，「因為在一起時對我來說他是帶妝的留長髮的男生。」

▲小A辣前男友解答自己的性向。（圖／翻攝自Threads／dunkxd、Instagram／ala780705）



阿班還在留言區強調，同志的定義太廣泛了，「但不管心理跟生理層面，我們男男，而發生關係是也都是男生生理器官，Peace and love.」但事件爆發至今，小A辣並未在個人社群多做回應。