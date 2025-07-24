宣傳《零日攻擊》挨酸「那台獨攻擊真的不好看」　連俞涵高EQ回擊被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

備受國際高度關注的台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，去年發布前導預告已累積破228萬次點擊，各方期待持續攀升，主演群包含Janet謝怡芬、高橋一生、杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、侯彥西、楊富江、謝章穎、張洛偍等，卡司陣容強大，22日舉行首映會後，連俞涵也在臉書上開心為此宣傳，沒想到卻引來網友未看就先唱衰嘲諷，她對此選擇正面回應。

▲連俞涵參演《零日攻擊》。（圖／翻攝自連俞涵臉書）

連俞涵24日在臉書曬出《零日攻擊》首映會上的照片，內文寫下「《零日攻擊》8月2日即將上映，讓我們一起用行動，繼續守護我們小小多山的家」，底下粉絲湧入表達了對作品的期待之情，沒想到有網友還沒看就先諷刺「你們那台獨攻擊真的不好看」，對此，連俞涵親自回覆「我們還沒上映，所以要真的看過，才有辦法真的評論，所以一起期待這部作品上映，再給予真的意見吧！」展現高EQ。

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▲連俞涵回應網友。（圖／翻攝自連俞涵臉書）

該留言底下吸引許多網友朝聖，眾人紛紛直呼「還沒上映就不好看（笑出來）」、「建議到廟走一趟，你應該是看到鬼了」、「零腦攻擊」、「我要笑死，好喜歡零知攻擊！」、「你腦袋被未來人攻擊了吧」、「好可憐的人」，迴響相當熱烈。