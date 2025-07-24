在總統府演講…Janet《零日攻擊》自製「高材生筆記」一翻開超狂

記者黃庠棻／台北報導

備受國際高度關注的台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，去年發布前導預告已累積破228萬次點擊，各方期待持續攀升，至今近50家海外媒體輪番專訪及報導，定檔於8月2日播出。其中，Janet在片中飾演民選女總統，24日為戲露面接受媒體採訪，也大方分享了準備過程。

▲Janet在《零日攻擊》飾演民選總統。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》在22日舉辦首映會，Janet透露播映當天有接受許多國外媒體採訪，包含澳洲、英國、美國，各界紛紛大讚「很好看」，對方也表示「覺得劇情的主題很重要，既然已經拍出這麼勇敢的戲，我們自己的國家也要勇敢去播，所以想要幫忙賣到自己的國家」，這一番話讓她聽了相當感動。

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▲Janet在《零日攻擊》飾演民選總統。（圖／記者李毓康攝）

Janet這一次飾演總統「王明芳」，劇中有許多站在總統府演講、跟幕僚講國會席次的戲碼，尤其是後者，對於從小在美國長大的她，背誦台詞尤其困難，坦言光是那場戲就背了3個禮拜才成功，她直呼「我要先了解整集過程還有轉折，才能好好準備」。

▲Janet在《零日攻擊》飾演民選總統。（圖／牽猴子提供）

講到如何做準備，Janet在採訪現場立刻請助理拿出自己的「筆記」，只見她翻開一大本白色活頁筆記本，上面全是密密麻麻的文字，她甚至會自己製作表格並以顏色來區分情緒、台詞的多寡，更會在台詞本上仔細寫下角色未遇到的狀況、背景，直呼「我很怕自己在情緒上飄掉，因為我要演講不能飄」。

▲Janet分享為戲做的筆記。（圖／記者黃庠棻攝）

而Janet為了《零日攻擊》做足準備，厚厚一疊筆記，讓麻省理工學院畢業的她被大讚「不愧是高材生」，她也表示自己每次接拍戲劇，都是努力做筆記的模式，家中有一整面牆擺滿了她的「筆記戰利品」，可見她對於工作下了許多苦工。

▲Janet在《零日攻擊》飾演民選總統。（圖／記者李毓康攝）