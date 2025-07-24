張信哲暴雨冰雹砸場取消演唱會　竟成絕美MV拍攝契機

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲睽違五年推出全新概念專輯《屬於》，並親自擔綱主打單曲〈為靠近而遠離〉的製作人，從構思到拍攝全程掌舵，展現極高創作掌控力，這支MV原本配合之前杜拜演唱會而規劃，卻因罕見冰雹與暴雨突襲，舞台坍塌、演出取消，最終轉化為MV拍攝的契機。

▲張信哲〈為靠近而遠離〉MV在杜拜拍攝。（圖／潮水音樂提供）

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張信哲不畏風沙，率領團隊堅持在極端氣候中完成拍攝，MV取景於杜拜沙漠與古城區，張信哲親自深入拍攝現場，在強風與沙塵中完成畫面，彷彿走入一場現實版《沙丘》。他以沙漠旅程隱喻人與人之間的緣分，直言「相遇的瞬間，緣分也已開始倒數」，表達出一種宿命式的靠近與離別。影片最終畫面停留在一棵孤樹上，他笑稱：「拍完後它應該會成為杜拜新景點，沙漠裡最孤獨的一棵樹！」

談起歌曲核心，張信哲分享：「人生裡總會遇到讓你難忘的人，但當緣分來到時，也許就是準備說再見的時刻了。」他以溫柔卻深刻的語氣詮釋「為靠近而遠離」的情感張力，提醒人們珍惜每段曾經靠近的關係，即便結局是遺忘，也是生命的一部分。

▲張信哲前往杜拜老城區。（圖／潮水音樂提供）

MV融合電子低頻與世界音樂節奏，讓影像與音場交織出命運的聲響，成為專輯《屬於》中極具代表性的視聽體驗。張信哲透露，巡演將於9月從拉斯維加斯啟航，飛向紐約、舊金山、溫哥華、多倫多、倫敦、巴黎、雪梨、墨爾本、東京等十大城市。