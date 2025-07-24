新加坡變裝皇后真人真事搬上大銀幕！　入選大阪亞洲電影節閉幕片

記者黃庠棻／台北報導

所屬凱渥經紀的導演王國燊執導劇情喜劇電影《好孩子》，強勢入選大阪亞洲電影節EXPO2025-OAFF2026閉幕片，將於9月7日迎來全球首映。該片隨後將於10月9日在新加坡正式上映，並於12月初正式於台灣及香港同步推出院線上檔，備受期待。

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

《好孩子》由曾以溫暖筆觸描繪人性、深受讚譽的王國燊自編自導，他表示「這個故事發自內心，它關乎家庭、寬恕，以及找到做自己的勇氣。雖然背景設定在新加坡，但我相信它的情感能引起全球觀眾的共鳴。《好孩子》能夠觸動海外觀眾，我深感榮幸。感謝大阪亞洲電影節讓這部電影在日本被看見。」

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▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

劇情改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」（Sammi Zhen），本名林同利（Christopher Lim）的真實人生故事。故事描述家好（Jia Hao）為照顧罹患失智症的母親菊花嫂（Ju Hua）而回到家中，原本只是出於照顧責任，卻意外開啟了一段充滿療癒與救贖的旅程。

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

某夜，家好表演忘了卸妝就回家，母親嚇了一跳。為了讓她冷靜，家好撒謊說自己其實生了一男一女，沒想到媽媽竟然信以為真。在一次次的互動中，雙方漸漸重建親情聯繫，也重新理解自我、擁抱愛與身份認同，以細膩筆觸描繪家庭關係的複雜與轉化，更以幽默與溫柔交織的方式，探索身份認同與無條件愛的力量，也是一段獻給每個還在「學習做自己」的觀眾。

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

這次主演包含洪慧芳、路斯明，其中洪慧芳在劇中飾演患失智症的母親菊花嫂，她興奮表示「太開心了！《好孩子》能夠成為大阪亞洲電影節EXPO2025-OAFF2026的閉幕電影，也成為全球首映，對我們整個團隊來說都是一件巨大的肯定和鼓勵。」

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

洪慧芳表示「這部電影對我來說意義非常深刻，拍攝時的每個過程都充滿了挑戰和溫度，現在能夠在國際舞台上被看到，真的覺得一切的努力都值得。也期待10月9日新加坡的正式上映，迫不及待想與觀眾一起走進電影院，分享一份心意與作品帶來的感動。感謝團隊的努力也感謝觀眾們的支持！」

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

路斯明則飾演劇中兒子家好的另一半David，他坦言「《好孩子》能夠成為大阪亞洲電影節的閉幕片，還是全球首映，對我們整個團隊來說，都是一份很大的鼓勵。這部電影就像我們一起陪伴長大的孩子，從拍攝到完成，走過許多挑戰，也留下很多感動。」

▲導演王國燊執導電影《好孩子》強勢入選大阪亞洲電影節閉幕片。（圖／左道工作室、Clover Films提供）

對此，路斯明強調「能從亞洲這麼重要的影展出發，真的特別有意義。更期待觀眾能在戲院裡，和我們一起走進《好孩子》的世界，去感受這個屬於我們，也屬於這個時代的故事。」