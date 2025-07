第一組登上日本富士音樂祭泰樂團宣布好消息！　10月將光臨台灣

記者黃庠棻/台北報導

來自泰國北部文化重鎮清邁的獨立樂團YONLAPA,近日釋出全新單曲〈Saltburn〉,曾於去年來台演出大獲歡迎的他們,延續夢幻流行(dream pop)與迷幻搖滾(psychedelic rock)融合的音樂語言,這次則注入更多不加掩飾的情慾能量,向樂迷呈現更大膽、更具衝擊力的聲音面貌。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)

這首新作由主唱兼吉他手Noina主導創作,靈感來自同名電影《Saltburn》,以音樂詮釋片中關於慾望、嫉妒、衝突與身份掙扎的情緒暗流。Noina表示「看完電影後,我對人類慾望的強烈感受震撼不已,想要用搖滾的能量轉譯這種感覺,但同時讓它聽起來更流行、直白!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)

〈Saltburn〉的歌詞以第一人稱視角揭露強烈情感渴望與佔有慾,用直白、甚至帶點挑釁意味的語句構築出一種既詩意又危險的氛圍。從「Let me eat off your plate」到「I wanna be your shadow」,這首歌描繪的,是一種難以抑制、幾近本能的情緒,既黑暗,又真實。



YONLAPA由身兼吉他手與女主唱的Noina (Yonlapa Pienpanassak) 領航,4位團員因各自在清邁的酒吧表演而認識組成,有吉他手 Gun (Arnuphap Foeilung),貝斯手 Nawin Raknaisil 與鼓手 Fewchy (Chalanthorn Soontornpitak) ,於2019出道發行首支單曲《U》便在泰國獨立音樂圈闖出名號,隨即吸引專門介紹亞洲音樂脈動的「浪漫的工作室」注意,很快發行第1張日盤,更在2022年就展開日本巡迴演出。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)

2023則推出首張專輯《Lingering Gloaming》,該作不僅獲得如 NME Asia、The Jakarta Post、Bandwagon 等媒體肯定,也進一步鞏固了他們在東南亞獨立音樂圈中的地位。隨後,他們於2024年在曼谷舉辦首場專輯專場演出,全場完售,更展開亞洲巡演,造訪台灣、南韓、印尼與菲律賓,持續將泰國在地創作能量帶向海外。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)



清邁雖然是泰國第二大城,但其實人口差距曼谷33倍之多,YONLAPA也非常有感慨地表示在清邁並沒有太多像樣的live house,到曼谷或是其他音樂活動較活躍的城市的接駁交通也不是這麼方便,身邊有許多樂團朋友就此離開家鄉搬到曼谷找尋更多機會「我們必須花費更多時間與精力來尋找資源,也因此少了很多可能的機會。」

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)



YONLAPA 將於本週登上日本富士音樂祭(Fuji Rock Festival)舞台,成為第一批代表泰國參演該亞洲指標性音樂祭的樂團之一。這是他們邁向國際舞台的重要里程碑,也代表來自泰國清邁的聲音,正式進入全球獨立音樂愛好者的耳朵裡。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲,又將登上日本富士音樂祭。(圖/YONLAPA提供)



此外,YONLAPA 也預計於2025年底推出全新 EP,並搭配亞洲及更多地區巡演計畫。這支從 bedroom pop 美學出發的泰國樂團,正在一步步拓展他們的聽眾版圖,也讓更多人認識來自熱帶氣候的夢境之聲,並不總是溫柔的,有時也能野性、也能躁動,也能讓你在情緒最深處產生共鳴,他們也將在10月17日至19日於台南安平出席「浪人祭 Vagabond Festival」。