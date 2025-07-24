第一組登上日本富士音樂祭泰樂團宣布好消息！　10月將光臨台灣

記者黃庠棻／台北報導

來自泰國北部文化重鎮清邁的獨立樂團YONLAPA，近日釋出全新單曲〈Saltburn〉，曾於去年來台演出大獲歡迎的他們，延續夢幻流行（dream pop）與迷幻搖滾（psychedelic rock）融合的音樂語言，這次則注入更多不加掩飾的情慾能量，向樂迷呈現更大膽、更具衝擊力的聲音面貌。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）

這首新作由主唱兼吉他手Noina主導創作，靈感來自同名電影《Saltburn》，以音樂詮釋片中關於慾望、嫉妒、衝突與身份掙扎的情緒暗流。Noina表示「看完電影後，我對人類慾望的強烈感受震撼不已，想要用搖滾的能量轉譯這種感覺，但同時讓它聽起來更流行、直白！」

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▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）

〈Saltburn〉的歌詞以第一人稱視角揭露強烈情感渴望與佔有慾，用直白、甚至帶點挑釁意味的語句構築出一種既詩意又危險的氛圍。從「Let me eat off your plate」到「I wanna be your shadow」，這首歌描繪的，是一種難以抑制、幾近本能的情緒，既黑暗，又真實。



YONLAPA由身兼吉他手與女主唱的Noina (Yonlapa Pienpanassak) 領航，4位團員因各自在清邁的酒吧表演而認識組成，有吉他手 Gun (Arnuphap Foeilung)，貝斯手 Nawin Raknaisil 與鼓手 Fewchy (Chalanthorn Soontornpitak) ，於2019出道發行首支單曲《U》便在泰國獨立音樂圈闖出名號，隨即吸引專門介紹亞洲音樂脈動的「浪漫的工作室」注意，很快發行第1張日盤，更在2022年就展開日本巡迴演出。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）

2023則推出首張專輯《Lingering Gloaming》，該作不僅獲得如 NME Asia、The Jakarta Post、Bandwagon 等媒體肯定，也進一步鞏固了他們在東南亞獨立音樂圈中的地位。隨後，他們於2024年在曼谷舉辦首場專輯專場演出，全場完售，更展開亞洲巡演，造訪台灣、南韓、印尼與菲律賓，持續將泰國在地創作能量帶向海外。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）



清邁雖然是泰國第二大城，但其實人口差距曼谷33倍之多，YONLAPA也非常有感慨地表示在清邁並沒有太多像樣的live house，到曼谷或是其他音樂活動較活躍的城市的接駁交通也不是這麼方便，身邊有許多樂團朋友就此離開家鄉搬到曼谷找尋更多機會「我們必須花費更多時間與精力來尋找資源，也因此少了很多可能的機會。」

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）



YONLAPA 將於本週登上日本富士音樂祭（Fuji Rock Festival）舞台，成為第一批代表泰國參演該亞洲指標性音樂祭的樂團之一。這是他們邁向國際舞台的重要里程碑，也代表來自泰國清邁的聲音，正式進入全球獨立音樂愛好者的耳朵裡。

▲泰國樂團YONLAPA近日釋出全新單曲，又將登上日本富士音樂祭。（圖／YONLAPA提供）



此外，YONLAPA 也預計於2025年底推出全新 EP，並搭配亞洲及更多地區巡演計畫。這支從 bedroom pop 美學出發的泰國樂團，正在一步步拓展他們的聽眾版圖，也讓更多人認識來自熱帶氣候的夢境之聲，並不總是溫柔的，有時也能野性、也能躁動，也能讓你在情緒最深處產生共鳴，他們也將在10月17日至19日於台南安平出席「浪人祭 Vagabond Festival」。