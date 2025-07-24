公視爆「嫌主持人low」！只錄6集慘喊卡 夏語心苦笑：過這麼久才知道

記者潘慧中／綜合報導

週刊24日爆料，公視台語頻道2024年1月邀請邵大倫、夏語心搭檔主持節目，順利開錄後，卻在製作公司將成品交給公視審核時遭批「主持人low」，結果僅錄6集就被迫喊停，節目至今不但沒播，雙方還對簿公堂。對此，主持人之一的夏語心稍早也回應了。

▲夏語心看到新聞爆料後首度發聲。（圖／翻攝自Threads／yuxinuna）



夏語心在Threads有感而發地說：「過了1年多，才知道原來是我太low了。」不只這樣，她也在Instagram限時動態意有所指地說：「過了這麼久，才知道是我跳得不夠高。」

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▲▼夏語心勉勵自己繼續努力。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



夏語心附上一個苦笑冒冷汗的表情符號，還特別挑選名為〈Low〉的配樂，甚至搭配她背對鏡頭、雙腳離地跳高高的照片，自我勉勵「我繼續努力跳」！

▲▼夏語心是從《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



事實上，夏語心剛開始是從《大學生了沒》出道，後來成為《全民最大黨》固定出演的班底，2022年又因在八點檔《一家團圓》飾演反派，進一步打開知名度。