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胡瓜錄影一半突發「意外」！當眾放屁被抓包　小禎、胡釋安不忍吐槽

記者孟育民／台北報導

才剛結束銀髮長輩首發團考驗的《胡來旅行社》，本周又將迎來怎樣的客人？收到委託訊息的胡瓜、胡小禎、胡釋安，赫然發現竟然是來自菲律賓、牙買加、哥倫比亞、加勒比海，四位在臺灣念書的女大生。適逢苗栗銅鑼最著名杭菊季，三人決定帶外國友人賞杭菊、吃美食及體驗農家割稻，沒想到正當瓜哥迫不及待親自上陣，蹲下來幫眾人示範割稻時，竟不小心當眾放屁，小禎立刻吐槽：「社長，這樣米怎麼吃啦！」

▲▼ 《胡來旅行社》帶領外國遊客認識臺灣之美及客家文化 。（圖／客家電視台提供）

▲▼《胡來旅行社》帶領外國遊客認識臺灣之美及客家文化。（圖／客家電視台提供）

▲▼ 《胡來旅行社》帶領外國遊客認識臺灣之美及客家文化 。（圖／客家電視台提供）

事後，瓜哥與小禎、安安三人回顧當時的狀況，瓜哥一臉無奈地解釋：「我怎麼知道一蹲下去就會放屁？又沒有聲音很大，就只有輕輕的『噗』一聲，而且在田裡割稻，應該也沒人會聽到吧，結果大家竟然都發現了！」看著小禎和安安邊笑邊討論，瓜哥忍不住碎念抱怨：「為什麼要吃完飯才去割稻啦？你們姊弟倆也太不幫我遮掩了，還一直拿這件事開玩笑！」原本還邊割稻邊說「好像割出興趣來了」的瓜哥，因為頻繁地起立蹲下，不久便改口直呼：「割稻根本比16蹲還難啦！」

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▲▼ 《胡來旅行社》帶領外國遊客認識臺灣之美及客家文化 。（圖／客家電視台提供）

▲胡瓜當眾放屁 。（圖／客家電視台提供）

有鑑於這次接待外國友人，本集特派員安排來自美國的賈斯汀，英文溝通不是問題的他，沒想到因為女友是客家人的緣故，還特別自學客語、考過客語認證，可協助大家將客語翻成英文，大大提升本趟旅行的戰力。曾留學過瑞士、美國的小禎及安安，英文自然也不是問題，只剩下瓜哥的英文面臨考驗。在抽籤決定負責各自帶哪一位外國友人時，安安找到機會立刻吐槽瓜哥說：「他抽到任何一個都負責不了！」瓜哥苦笑回說：「我英文有這麼差是不是？」

▲▼ 《胡來旅行社》帶領外國遊客認識臺灣之美及客家文化 。（圖／客家電視台提供）

▲賈斯汀擔任特派員 。（圖／客家電視台提供）

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胡瓜小禎胡來旅行社賈斯汀

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