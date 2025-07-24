KID認了「跟《玩很大》請假」！原因曝光：最近最擔心的一件事

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》即將邁入11周年，開播以來無論是遊戲關卡、來賓陣容都是關注焦點。沒想到，主持群之一的KID（林柏昇）23日鬆口坦言，有提前跟製作單位，原因和他「最近最擔心的一件事」有關。

▲KID承認最近有和製作單位請假。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



KID 23日在Instagram限時動態坦承，最近最擔心的事情莫過於兩歲兒子木木要開學了，「我還特別跟玩很大請假，要親自帶他去」，顯見他為人父始終掛念小孩的心情。

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▲坤達、吳宗憲、KID、主持的《綜藝玩很大》即將邁入11周年。（圖／記者湯興漢攝）



至於23日晚間突然傳出《綜藝玩很大》即將收攤的消息，KID經紀人則向《ETtoday星光雲》表示，「上禮拜才剛錄完影都正常，也才剛簽新一季的主持合約，檔期也已經留到明年了，我們沒有收到相關消息。」

▲《綜藝玩很大》製作單位已澄清消息空穴來風。（圖／記者李毓康攝）



對此，吳宗憲第一時間的反應相當淡定，「還沒有被告知。有的話，就趕快告訴你。如果是真的，那也蠻好的。」然而針對收攤傳聞，《綜藝玩很大》製作單位目前已否認，「空穴來風，沒有這回事，節目會繼續做下去。」