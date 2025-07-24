MIRROR舞者癱瘓3年首曬正面照！　「頸部露插管傷口」近況曝光

記者陳芊秀／綜合報導

香港人氣男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生舞台大螢幕掉落事故，造成舞者李啟言（阿Mo）頸椎爆裂，全身癱瘓將近3年。他的IG昨日（23）突然更新動態，更首度公開自己的正面照，大批網友湧入留言打氣。

▲舞者阿MO因MIRROR演唱會舞台意外導致頸椎爆裂癱瘓。（圖／翻攝自IG）

阿MO重傷癱瘓後一直沒有露面，罕見在IG發文：「It's me!今天某眼鏡行老闆女兒說的話好鼓勵我，所以分享一點點最近令我心情好的小點滴，順便看一下能不能接收到大家的能量。btw, njnd, me too」。而阿Mo首度正面上半身入鏡，使用濾鏡特效改臉形，仍可看到身材比過去相比較為圓潤，頸部中間下方位置則明顯可見插管的傷口，顯示仍在復健階段。

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▲阿MO癱瘓3年首曬正面照。（圖／翻攝自IG）

據港媒報導，阿MO至今仍持續接受治療，現在已經離開香港在外國繼續就醫。他的女友蘇芷晴（So Ching）轉發貼文寫道：「如果我有他一半堅強。」網友則是湧入阿MO的IG打氣「看到近照好激動，請繼續加油！你的勇敢堅毅其實也鼓勵著我們，多謝你」、「看你PO出照片好開心」、「每個禮拜收到李牧師的禱文都會為你祈禱，願主繼續看顧保守你」、「阿Mo你好努力」。他的IG去年12月曾曬出與父親在病房的合照，但當時只有手臂入鏡，這是重傷3年來第一次曬正面照。