滴妹出國騎馬過敏發作癢爆！　「滿臉紅腫氣喘」驚險過程曝

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber滴妹平時用心經營頻道，同時也會透過社群與粉絲分享日常，今（23）日她上傳一段影片，透露自己在夏威夷騎馬時，皮膚突然發生的過敏經歷，後來趕緊吃過敏藥才得以緩解，為此她驚呼：「我竟然對馬過敏？！」

▲滴妹騎馬後過敏大發作。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

滴妹透露，當時她和朋友一起去騎馬，騎完馬後她習慣性地用手摸臉和脖子，結果不久後全身開始出現過敏反應，紅腫的情況相當嚴重。她坦言，這樣的大過敏已經很久沒有發生過了，儘管她在吃了過敏藥後，症狀有所緩解，但當下依然感到不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲滴妹摸完馬再摸臉結果過敏。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

滴妹回憶，當她下馬後大約5分鐘便開始發癢、紅、腫，而且發作的速度極快，雖然馬上去洗手，但仍未能避免過敏反應。她形容當時非常可怕，因為不但全身癢得難以忍受，還開始出現氣喘，呼吸變得困難的症狀，「沒有在開玩笑真的蠻可怕的，因為接下來真的癢到爆炸，然後我還開始氣喘，呼吸不太到空氣，因為急性過敏氣管緊縮。」

▲滴妹拍片記錄過敏過程。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

幸運的是，滴妹透露當時她有隨身攜帶支氣管噴劑，並且在附近的商店買了過敏藥，才得以讓過敏的症狀緩解。她也感慨表示，這次過敏的經歷，讓她差點不得不前往美國的急診室，「好險我有帶支氣管噴劑在身上，也好險附近的飯店一樓有商店可以買到過敏藥，要不然應該要去美國急診室到此一遊了。」

▲滴妹坦言過敏當下超可怕。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）