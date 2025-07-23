《該死的阿修羅》導演入圍釜山國際影展創投　455件企劃案脫穎而出

記者黃庠棻／台北報導

曾執導以夜市隨機殺人案為故事背景探討人性善惡的電影《該死的阿修羅》導演樓一安，正在籌備第四部劇情長片《夢蛇》，日前2025釜山國際影展亞洲創投市場（Asian Project Market, APM）公布入選名單，《夢蛇》從來自44個國家，共455件申請企劃案中脫穎而出，雀屏中選為入選名單之一。

▲樓一安導演開發第四部劇情長片《夢蛇》。（圖／金馬執委會提供）

《夢蛇》故事橫跨三個時代，從夢境出發，透過輪迴般的跨時空對話，以魔幻的方式引領觀眾走入歷史，將人物命運相互交織，型塑出當代台灣的國族寓言，而樓一安導演也試圖運用他擅長的多線敘事，講述大時代下的小人物們命運交織、互為因果，在歷史洪流中的人性選擇，是一部結合奇幻、歷史、懸疑元素的故事。

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而《夢蛇》入選作為亞洲最具指標性的電影企劃市場展之一，不僅代表在創作完整度上獲得專業肯定，也為本片的後續發展開啟了更多可能性。2025亞洲創投市場（APM）將於9月20日至23日在釜山 BEXCO 舉行，為期四天，樓一安導演及製片陳温温也將前往釜山與國際影人交流，尋求國際合作的可能性，所有入選企劃將被提名角逐贊助單位各類獎項，得獎名單將於9月23日的 APM 頒獎典禮上揭曉。

▲樓一安導演開發第四部劇情長片《夢蛇》。（圖／金馬執委會提供）

《夢蛇》作品風格結合歷史寫實與心理敘事，呈現出一段關於失落、遺忘與救贖的旅程。導演樓一安繼上部作品《該死的阿修羅》探討青少年社會事件後，再次轉向歷史與命運的書寫，除了延續其擅長的多線敘事手法，也透過心理描繪勾勒出錯綜複雜的角色內心，探問百年間家族乃至國族的創傷記憶。

樓一安導演表示「我一直對大歷史底下那些小人物的傷痕記憶，還有這些人如何努力求存的故事感興趣，因此《夢蛇》透過夢與輪迴交錯的形式，試著回望台灣所身處的東亞脈絡，也思考我們怎麼成為今天的自己。」

▲樓一安導演開發第四部劇情長片《夢蛇》。（圖／金馬執委會提供）

《夢蛇》由內容物數位電影製作有限公司、希望影視股份有限公司共同製作，製作團隊也表示《夢蛇》自開發以來歷時一年多，歷經本土創投歷練與國內資源支持，企劃初期即獲文化部影視局劇本開發、長片輔導金、台中市政府新聞局補助支持，暨2024年入選金馬創投會後本次入選2025亞洲創投市場（APM），不僅象徵本片已具備完整世界觀，更是肯定了《夢蛇》的國際市場發展潛力。

製片陳温温補充道「我們希望透過這次曝光，吸引更多國內外關注電影創作的資源與投資人，與我們一起完成這部具情感深度與美學野心的作品。」《夢蛇》目前正進入前期籌資籌備階段，未來將於台灣全境拍攝，團隊亦將持續拓展後期製作、配樂等技術合作的可能性，尋求本地與國際影視夥伴共同打造，讓這部結合歷史與幻想的作品真正走進觀眾心中。