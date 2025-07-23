Ozone清邁同框大象渡河！　劇烈晃動「險落水」反應曝光

▲ Ozone赴清邁拍攝寫真集。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone迎接成團3週年，推出寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》，特別飛往清邁拍攝，拍攝了8個場景、近萬張照片，在大象友好保育園區和大象相遇同框拍攝，見到大象實體出現在眼前，全員開心大呼：「太不真實了、太夢幻、太震撼了！」並安排他們在河流上搭乘竹筏和大象一起渡河，彷彿上演電影《少年pi的奇幻漂流》場面。

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▲ Ozone赴清邁見到大象深感震撼。（圖／索尼音樂提供）



第一次真的見到大象走在他們身邊，Ozone都深感震撼，他們抽空體驗餵大象吃甘蔗和香蕉，拉近彼此距離，文廷直說：「大象不管是用鼻子捲走，還是嘴巴乖乖打開吃，都讓人感覺很療癒。」煥鈞笑說：「餵食大象吃東西的時候，我的手基本都是直接被他一起含進嘴裡，有和大象變親近的感覺！」

而這次他們被安排搭乘充滿當地風情的竹筏，和大象一起渡河拍攝，這個難得新奇的場面，6人既興奮又帶著不安，子翔表示有點害怕，「因為竹筏上完全沒有可以扶的地方，大象不小心碰到竹筏，晃動蠻大的，很怕一不小心我們6個就落水了。」佳辰還天真說：「我覺得要是我落水了，大象會來救我吧！」哲言則笑說：「我總覺得大象的眼神一直在嘲笑我們：為什麼這六個人這麼緊張，不過就是渡個河嗎？」

寫真集的豪華預購禮，則是以「團員們眼中的團員是什麼樣子？」來發想，Ozone在出發前準備了即可拍相機，沿途捕捉眼中即時的風景和眼前的成員，由Ozone親手以即可拍底片相機捕捉6人之間最自由的靈魂相處，膠卷底片捕捉按下快門當下的放鬆自在，拍出「眼中的我們」，6本分別精選收錄6人互拍照片。

