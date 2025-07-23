記者潘慧中／綜合報導

莊凱勛憑藉精湛演技，曾拿下金鐘獎迷你劇集影帝。平常活躍於戲劇圈之外，也不時會和粉絲分享點點滴滴。他23日凌晨便公開在社群網站呼籲「7/26…出來投票吧」，頓時掀起一波討論！

▲莊凱勛臉書表態。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



莊凱勛深夜呼籲大眾珍惜民主自由，強調每一張選票都意義非凡，「當你還有得選的時候，不要忘記，這塊土地是如何步履蹣跚、如何千瘡百孔才走到今天。」他將台灣喻為「母親的名字」，希望民眾不要把得來不易的民主視為理所當然。

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▲莊凱勛深夜呼籲民眾珍惜民主自由。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



「拜託！珍惜她、愛護她，然後用你的選票讓她能夠持續飄揚著自由的氣息！」字裡行間都能感受到莊凱勛對這片土地的情感與責任感，也展現出身為公民的自覺。

▲莊凱勛呼籲大家726出門投票。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



隨著7月26日即將到來，莊凱勛呼籲民眾踴躍參與投票，「為了下一代…家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！」貼文至今已吸引近萬人按讚。

莊凱勛臉書全文：

當你還有得選的時候，不要忘記，

這塊土地是如何步履蹣跚、如何千瘡百孔才走到今天，

台灣…母親的名字！美麗的名字！

每一寸的自由都得來不易，

拜託！…珍惜她、愛護她，

然後用你的選票讓她能夠持續飄揚著自由的氣息！

7/26…出來投票吧！

為了下一代。

家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！