本土劇男星合體選秀韓團！驚喜現身快閃店「當台語老師」被考倒　

記者黃庠棻/台北報導

戲劇男神陳謙文近期正忙著趕拍三立戲劇《願望》與《百味人生》,於上週特意跟劇組請假,特別到韓團DKB快閃店「CRUSH ON YOU」POP UP IN TAIPEI,由成員E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU帶逛導覽,當下更請陳謙文直接台語教學,想不到問的第一句就直接考倒陳謙文。

▲陳謙文合體韓團DKB。(圖/葡萄長文創工作室提供)

在導覽時,當DKB五人得知陳謙文台語非常流利,立刻表示想學台語,陳謙文也直接詢問五人是否有想學的句子,想不到當E-Chan問「下次見」台語怎麼說時候,陳謙文現場一度當機五秒,才緩緩說應該是「再見」,被現場工作人員笑說這個台語老師還要再練習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳謙文合體韓團DKB。(圖/葡萄長文創工作室提供)

陳謙文急表示「其實台語也很少會直接說再見兩字,加上我今天完全融入DKB他們,所以一時之間腦袋轉換不過來。」接著團員準序、GK、D1、YUKU也依序問了「大熊熊」、「可愛」、「漂亮」、「常常相聚」等句子,覺得台語有點難度,不過想慢慢學一些,也期待下次有機會也能跟粉絲講台語。

▲陳謙文合體韓團DKB。(圖/葡萄長文創工作室提供)

在《願望》總算要迎來大結局的時候,劇中指定曲〈相愛有影〉的MV也於YouTube上架。當天,陳謙文也向DKB宣傳自己的台語歌,現場更教成員YUKU唱歌曲副歌,想不到只教學一遍後,YUKU就可以一句一句跟著唱,讓陳謙文大讚不僅好聽也超有天份。

▲陳謙文合體韓團DKB。(圖/葡萄長文創工作室提供)

YUKU也驚嘆陳謙文唱歌好聽,〈相愛有影〉曲風也是自己喜愛的抒情風格,事後自己聽了很多次,邊聽會有一種讓人心情平靜的感覺。

▲陳謙文合體韓團DKB。(圖/葡萄長文創工作室提供)