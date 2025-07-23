本土劇男星合體選秀韓團！驚喜現身快閃店「當台語老師」被考倒　

記者黃庠棻／台北報導

戲劇男神陳謙文近期正忙著趕拍三立戲劇《願望》與《百味人生》，於上週特意跟劇組請假，特別到韓團DKB快閃店「CRUSH ON YOU」POP UP IN TAIPEI，由成員E-CHAN、D1、GK、準序、YUKU帶逛導覽，當下更請陳謙文直接台語教學，想不到問的第一句就直接考倒陳謙文。

▲陳謙文合體韓團DKB。（圖／葡萄長文創工作室提供）

在導覽時，當DKB五人得知陳謙文台語非常流利，立刻表示想學台語，陳謙文也直接詢問五人是否有想學的句子，想不到當E-Chan問「下次見」台語怎麼說時候，陳謙文現場一度當機五秒，才緩緩說應該是「再見」，被現場工作人員笑說這個台語老師還要再練習。

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▲陳謙文合體韓團DKB。（圖／葡萄長文創工作室提供）

陳謙文急表示「其實台語也很少會直接說再見兩字，加上我今天完全融入DKB他們，所以一時之間腦袋轉換不過來。」接著團員準序、GK、D1、YUKU也依序問了「大熊熊」、「可愛」、「漂亮」、「常常相聚」等句子，覺得台語有點難度，不過想慢慢學一些，也期待下次有機會也能跟粉絲講台語。

▲陳謙文合體韓團DKB。（圖／葡萄長文創工作室提供）

在《願望》總算要迎來大結局的時候，劇中指定曲〈相愛有影〉的MV也於YouTube上架。當天，陳謙文也向DKB宣傳自己的台語歌，現場更教成員YUKU唱歌曲副歌，想不到只教學一遍後，YUKU就可以一句一句跟著唱，讓陳謙文大讚不僅好聽也超有天份。

▲陳謙文合體韓團DKB。（圖／葡萄長文創工作室提供）

YUKU也驚嘆陳謙文唱歌好聽，〈相愛有影〉曲風也是自己喜愛的抒情風格，事後自己聽了很多次，邊聽會有一種讓人心情平靜的感覺。

▲陳謙文合體韓團DKB。（圖／葡萄長文創工作室提供）