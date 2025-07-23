《朝雪錄》刪吻戲被抓包！網挖片場照「就說不對勁」…製片人回應

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《朝雪錄》開播以來關注度不斷上升，男女主角以驗屍破案為主，戀愛線也是一大看點，不料最近被發現吻戲被刪，網友搬出片場側拍照大喊可惜，製片人23日發文：「確實拍了……。」

▲陸劇《朝雪錄》主打古裝探案，男女主角感情線也大受關注。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演，描述大理寺卿之女沈菀背負雪冤使命，以另一個身分「秦菀」發揮行醫仵作之才，與睿王世子「燕遲」聯手破解各種奇案，劇情節奏迅速，同時男女主角的愛情線也集集灑糖。不過網友發現，最新一集在戶外林中的對戲，女主角開心上前擁抱，接下來疑似被刪鏡頭，只見另外兩個重要角色互相出手遮眼，似乎目睹超甜互動。

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▲《朝雪錄》破案為主線，同時敖瑞鵬、李蘭迪也有超甜吻戲。（圖／翻攝自微博）

▲《朝雪錄》被觀眾發現刪吻戲。（圖／翻攝自微博）



網友挖出劇組當時拍攝的側拍照（大陸稱路透照），直指當時男女主角正在拍吻戲，對比正式播出畫面，眾人留言「正片把我們秦莞和燕遲這段吻戲刪掉了，好可惜，能不能放出來」、「正片把我們小情侶的吻戲刪掉是有什麽心事嗎」、「就說感覺不對勁，明明兩個腦袋已經碰一起了，結果鏡頭一轉是個擁抱」。另一派網友認為這一幕場合不適合有吻戲，「這個時候擁抱接吻簡直崩人設，你以為在拍情深深雨濛濛啊一群人圍著看」、「吻戲有點太多了，個人感覺男女主這種人設，感情線要隱忍克制才最好嗑」。

▲網友挖出片場側拍照，發現當時正在拍吻戲。（圖／翻攝自微博）

《朝雪錄》製片人全浩進證實刪了吻戲，發文寫道：「戲確實拍了。剪輯的時候大家覺得當著燕離、岳凝的面，似乎抱一抱更合適就剪了，如果大家真的想看，那就滿足你們。」網友湧入留言「都放上來行嗎」、「被刪的戲都放出來」、「確實很想看」留言串反應熱烈。

▲製片人證實刪了吻戲。（圖／翻攝自微博）