「民歌大團圓」集結百位歌手！　首登大巨蛋4萬人齊嗨

▲民歌大團圓演唱會宣傳啟動記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

「民歌大團圓」演唱會11月22日將在台北大巨蛋登場，今（22日）陶曉清、吳楚楚、殷正洋、李建復、丁曉雯及第一代民歌歌手張明智出席宣傳啟動記者會，公開近百名歌手陣容及百首曲目，被問到有無困難的地方？吳楚楚表示：「難度還好，其實目前找到的歌手都是非常願意參加大團圓演唱會的人，今天公布的歌手並非全陣容，有的還在邀約中。」在旁的殷正洋則笑說：「這輩子沒來的話，之後就很難有機會能夠民歌大團圓，所以無法來真的是自己的遺憾！」

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▲ 丁曉雯（左起）李建復、陶曉清、吳楚楚、殷正洋。（圖／記者徐文彬攝）

由於演唱會總長達7小時，被問到如何兼顧體力？平常就有在練三鐵的吳楚楚甚至提到自己平常就有游泳的習慣，笑說：「剛剛來參加記者會前還下去游了一公里，體力上沒問題的。」問及民歌辦在大巨蛋的最大壓力？吳楚楚表示：「當然就是票房，畢竟是四萬人場地，還要請媒體多多幫忙！」

▲吳楚楚推動民歌登上台北大巨蛋，右為張明智 。（圖／中華音樂人交流協會提供）



這次民歌首次大巨蛋辦「大團圓」演唱會，因應場地、人數、規模都比過往小巨蛋大了四倍之多，主辦單位也在硬體上推出「體貼銀髮族」的配套措施，民歌歌手張明智特別表示：「除了會有很多大螢幕外，字幕也盡可能放大。」另外，他更透露會搭配歌詞把以前民歌演唱會許多珍貴畫面做串聯，讓大家掀起回憶殺。

而在旁丁曉雯則附和：「就像大卡拉OK，讓大家都可以看了跟著大合唱，所以才跟歌迷說，大家要練好體力一起來參加大團圓！」除了體恤歌迷外，為了感謝眾多民歌歌手共襄盛舉，主辦單位也體貼歌手們到場團圓，在後台更準備了美食自助餐，甚至還有按摩服務，此外，醫療團隊也會到場待命，張明智表示：「有很多贊助廠商本身是從事醫療行業，所以當天在場的醫生會很多！」

