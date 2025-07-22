73歲野生張菲逛饒河夜市！她驚呼「還這麼年輕」曝綜藝天王拍照暖舉

記者陳芊秀／綜合報導

73歲綜藝天王張菲近年淡出演藝圈，享受退休生活，有民眾在台北饒河夜市巧遇本尊，驚呼「怎麼菲哥還那麼年輕？」合照曝光吸引大批網友朝聖。

▲網友逛夜市巧遇綜藝天王張菲，合照曝光。（圖／翻攝自Threads）

一名女網友於15日在Threads分享與張菲的合照，透露當時正在逛饒河夜市，意外遇見「野生菲哥」，一問之下對方爽快承認，還答應一起自拍合照。女網友開心拍完照後，張菲搖頭說「這樣不對」，接著用她的手機並拍下兩人同框合照，她激動大讚「果然是大哥風範！貼心的讓我的臉變小！」

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照片中，張菲戴白色棒球帽、穿短袖T恤、配黑框眼鏡、留落腮鬍、穿著輕便，笑容滿面，與主持節目時期的外型幾乎沒有改變。網友來朝聖留言「很少有藝人像他一樣，完全放下藝人風光，過自己的生活，把晚年時間留給自己」、「看不出來73歲了」、「菲哥跟小哥是綜藝界的清流」、「小時候得知費玉清是他親弟弟讓我震驚不已」。

而早在今年5月，女星熊海靈也曾在機場遇到張菲，透露他現在的生活相當充實，每天不是旅遊就是運動、打網球、騎重機，身體狀況與體能都維持得相當好。