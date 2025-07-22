陳志強怪病手持菜刀嚇壞家人　女神草莓「看到電梯就想尿」失禁了

記者葉文正／台北報導

痠痛忍一忍就好？當心「撐太久」，反而讓身體埋下危機！民視《醫學大聯盟》以「撐太久要當心！別讓身體假象成為行動危機！」為主題，揭露那些被忽略的小毛病，其實都是身體早已發出的求救訊號，陳志強更提到自己的宿疾嚇壞家人。

▲電豹女神草莓看到電梯就想尿尿。（圖／記者林敬旻攝）

陳志強節目提到童年常夢遊，曾驚動家人！他回憶起小時候凌晨被發現在浴缸裡熟睡，還提到小時候穿著內褲，手持菜刀像關公一樣坐在餐桌前，嚇壞外公差點報警，甚至有鄰居晨間遛狗時，驚見操場上有異常身影，發現是陳志強早上5、6點一個人夢遊走出家門，穿過大街走到學校操場，鄰居嚇壞還急忙將他帶回家，驚魂情景令人難忘。

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▲陳志強夢遊情況嚴重。（圖／民視提供）

草莓分享自己有「看到電梯就想尿」的奇妙反應，原來是國中時在老舊電梯裡忍不住失禁的陰影，造成長年無法擺脫的壓力反射！梁佑南則自爆睡眠品質極差，常半夢半醒關鬧鐘、醒來卻完全沒印象，還會氣呼呼地質疑老公跟小孩「為什麼不叫我起床！」，才發現根本就是自己無意識按掉的！

▲來賓們包括陳志強都有奇怪的身體狀況。（圖／民視提供）

家醫科洪暐傑醫師指出：「週三」其實是最多人覺得疲憊的一天，注意力下降、情緒低落、肌肉痠痛若長期忽略，恐演變成慢性疲勞，建議提早調整作息與營養補充。老年醫學專科鄭丁靚醫師也指出，維持行動力不只是年紀問題，還牽涉到關節靈活、下肢肌力與核心穩定性，一旦退化會出現「走不遠、站不穩、常跌倒」等警訊。