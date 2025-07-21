短今、林可錄影穿超辣！　「解放比基尼炸上圍」真實身材看光

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊人氣成員林可、短今最近穿比基尼上節目，並於事後透過社群發文曬出一段短片，除了大方展現傲人好身材之外，同時也透露這是她第一次在節目上穿得如此少，所以感到非常緊張。火辣造型曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲短今（圖左）、林可穿比基尼錄影。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

透過林可分享的短片可見到，她身穿白色的兩件式比基尼，上衣採綁帶設計，頭上還夾著一個俏皮髮夾。一旁的短今則穿著粉色比基尼，上衣是交叉設計的印花圖案，下身再搭配半透明的粉色紗裙，腰間以蝴蝶結點綴，兩人在攝影棚內開心跳舞，傲人上胸在鏡頭前全放送，真實身材更是一覽無遺。

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▲林可（圖右）首次穿比基尼上節目。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可在文中坦言，當她得知要穿比基尼上節目時，心中相當緊張。回憶起當時的情形，她透露，在一次練舞的過程中，她忍不住向搭檔短今問道：「我們要在節目上穿比基尼了！你不緊張嗎！？」沒想到短今卻十分淡定地回答她：「我已經在節目上穿過三次了。」這段話讓林可感到相當佩服，「短今真的是哞勒ㄍㄧㄚ的啦～～太勇了啦！」

▲短今（圖左）、林可在鏡頭前展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）