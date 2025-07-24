7月24日星座運勢／牡羊談八卦恐招禍！ 獅子獲老闆提攜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：好好衝刺一波
感情：柔弱終是贏家
財運：委託理財專員
幸運色：玫瑰粉
貴人：金牛
小人：射手
工作：減少工作埋怨
感情：享受浪漫約會
財運：捐款可增運勢
幸運色：香檳色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：主動參與培訓
感情：易有不安全感
財運：獲利見好就收
幸運色：金箔色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【土象星座】
工作：要以公司為重
感情：衝動恐終反悔
財運：財富來於信心
幸運色：磚紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：學著協助整合
感情：情感心境孤獨
財運：風水需要調整
幸運色：莓果色
貴人：射手
小人：雙子
工作：提高競爭意識
感情：多加照顧家庭
財運：解決燃眉之急
幸運色：瑪瑙粉
貴人：雙子
小人：獅子
【水象星座】
工作：找回從前信心
感情：適合才是最好
財運：重複花費增加
幸運色：紫晶色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：經驗更勝理論
感情：不宜過度任性
財運：適時捐助慈善
幸運色：白銀色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：穩扎穩打前進
感情：好好鼓勵彼此
財運：慢慢轉移資產
幸運色：深藍色
貴人：魔羯
小人：金牛
【火象星座】
工作：談論八卦招禍
感情：成熟看待問題
財運：忌貪反陷迷惑
幸運色：紅棗色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：得到老闆提攜
感情：適宜降低標準
財運：進財順應自然
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：先求有再求好
感情：感情恩愛如初
財運：勸家人善理財
幸運色：翠綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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