丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場　29秒片衝熱搜

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星丁禹兮在2024年靠著《永夜星河》爆紅，成為一線小生，人氣居高不下。丁禹兮7月20日過生日，粉絲替他準備盛大驚喜，包括煙火秀和1720台無人機表演，而向來寵粉的他，當天一連發出多樣福利，還大跳近來抖音爆紅的「掃腿舞」，有趣的是，製作團隊故意把腿的比例無限拉長，連他一看都忍不住搖頭失笑，影片迅速登上微博熱搜。

▲丁禹兮跳爆紅掃腿舞，腿被P到超不科學。（圖／翻攝自丁禹兮抖音）



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丁禹兮20日歡度生日，還在抖音PO出新影片放送福利，只見他穿上合身帥氣西裝，伸手朝鏡頭狂放電，接著長腿往前一跨，大跳近來爆紅的「掃腿舞」，其中更有性感的WAVE舞姿，按讚次數截至目前已超過344萬，讓粉絲陷入瘋狂：「生日還這麽抽象的寵粉哈哈哈哈」、「反覆確認了三遍是我家孩子」、「我說怎麼有這麽像的，結果是真的本人」。

▲丁禹兮跳爆紅掃腿舞。（圖／翻攝自丁禹兮抖音）



有趣的是，似乎為了逗粉絲開心，丁禹兮團隊故意設計把自己的腿部比例拉長，雙腿硬是比上半身長了一倍，連他看了都忍不住搖頭笑出來，笑果十足，影片一釋出就火速衝上微博熱搜。事實上，掃腿舞是南韓女團SISTAR〈ALONE〉的招牌動作，近來在抖音被配上RAIN的〈30 Sexy〉歌曲，掀起一波挑戰熱潮，包括劉宇寧、林一、陳星旭等男星，都在節目上表演過，是近來最夯話題之一。

▲劉宇寧、林一、陳星旭也跳爆紅掃腿舞。（圖／翻攝自微博）



丁禹兮目前正在趕拍新戲《花開錦繡》，20日歡度生日，人氣極高的他在世界各地擁有大批粉絲，紛紛替他籌辦應援活動，大陸粉絲準備了煙火秀及出動1720台無人機，在夜空中展示他演過的各種角色，絢爛繽紛的畫面相當美麗，而紐約時代廣場大螢幕也被粉絲以六位數包下，輪播生日影片，台灣也有粉絲動員，在高雄、台中、板橋、捷運台北車站等鬧區包下廣告屏幕播映生日影片，為偶像獻上生日祝福。

▲丁禹兮和鄧恩熙再次合作。（圖／翻攝自花開錦繡微博）