40歲女星嫁醫生「連生小孩都AA制」！她揭堅持平分原因　網認同讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

40歲日本女星橋本愛實嫁給醫生老公，公開夫妻之間採用「AA制」的生活方式，就連生小孩都是平分，還公開夫妻兩人要求對方付款的對話紀錄，讓主持人驚訝不已。

橋本愛實近日登上綜藝節目《秘密的媽媽園》，大方分享與醫師丈夫之間採用「AA制」的生活方式，包括旅遊、餐飲甚至生育費用，都會仔細計算後平分，若與丈夫出門旅行，會事先列出所有費用明細，並透過LINE要求對方匯款，還公開對話紀錄，上面寫道：「請匯21萬3000日圓。」

▲40歲女星橋本愛實嫁醫生「連生小孩都AA制」。（圖／翻攝自橋本愛實IG）



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主持人見了驚呼不已，但橋本愛實認為，這樣的金錢分配制度是出於公平考量，也希望自己能在婚姻中保持獨立，不完全依賴丈夫的收入。兩人協調婚後由丈夫主要負責房租、育兒及教育費用，她則承擔生活開銷，其他項目則一律對半分，雖然丈夫生日時會特別請吃法式晚餐，但平日仍堅持AA制，若費用計算有誤，她也毫不避諱再次補請款，「有一次還要他補了5萬日幣。」

橋本愛實指出，這樣的制度能讓雙方在婚姻中保持平等，也符合自己對於「公平」的追求，因為夫妻兩人都想工作，若完全依賴其中一方只會讓她感到愧疚，當初也是自己主動提出要公平分擔婚後開銷，此外，她在節目中還分享夫妻間的溝通習慣，透露兩人常用LINE進行爭吵，因為面對面容易情緒激動，也自曝曾因一氣之下刪光訊息，事後懊悔不已。

▲40歲女星橋本愛實嫁醫生「連生小孩都AA制」。（圖／翻攝自橋本愛實IG）