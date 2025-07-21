惠利、柳俊烈分手後重聚？　《1988》高庚杓說溜嘴：我們有聚餐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星惠利與前男友柳俊烈的7年戀情在2023年底劃下句點，由於兩人感情還鬧出雙雙疑似無縫接軌的爭議，在外界看來並非和平分手。沒想到，近來兩人的共同好友高庚杓意外爆料，「《請回答1988》演員們下週要見面，大概一年見一次，大家都會到。」引起高度關注，粉絲驚呼「該不會惠利、柳俊烈分手還有見面」。

▲▼高庚杓透露《1988》有聚會，引起各界關注。（圖／翻攝自YouTube）



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惠利與柳俊烈因2015年合作戲劇《請回答1988》擦出愛火，兩人在戲劇播畢後認愛，穩定交往長達7年，而劇中演員高庚杓、朴寶劍、李東輝、安宰弘等人感情深厚，演員們8年以來定時會舉辦聚會相聚，然而，惠利與柳俊烈分手後，也有劇迷猜測聚會是否會就此不辦。

令粉絲意外的是，近日，高庚杓在YouTube頻道透露，一直都有跟《請回答1988》演員們密切聯絡，他開心地說著：「我們下週就要見面了！」接著他解釋，「雖然大家都很忙碌，但所有人一起聚餐的頻率大概一年一次，但期間也會分開分開地見面，但如果所有人一起聚會大約就是一年一次。」

▲▼《1988》雖已經播畢多年，但演員們跟導演感情非常好定期會聚會。（圖／翻攝自IG）



高庚杓所說的「聚會」不只演員群，就連《請回答1988》導演申沅昊也會加入，代表該聚會到齊人數相當多，這段影片曝光好，引起粉絲好奇「惠利、柳俊烈也在嗎」、「差點忘記惠利與柳俊烈有很多《請回答1988》共同好友」、「好想知道聚會內幕」。